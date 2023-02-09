美高梅中國第四季經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ盈轉虧５５００萬美元

《經濟通通訊社９日專訊》美高梅中國（０２２８２）控股股東美高梅國際酒店集團公布財

務資料，當中包括美高梅中國截至２０２２年１２月３１日止年度第四季未經審核、據美國公認

會計原則編製業績，期內收入淨額１﹒７５億元（美元．下同）按年減少４４％，受到美獅美高

梅因新型冠狀病毒關閉物業三日的負面影響；經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ為虧損５５００萬元，

而上年同期經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ為５００萬元。

美高梅中國截至２０２２年１２月３１日止全年度收入淨額６﹒７４億元減少４４％，經調

整物業ＥＢＩＴＤＡＲ為虧損２﹒０３億元，而上年同期經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ為２５００

萬元。

經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ指未計利息及其他非經營收入（開支）、稅項、折舊及攤銷、開

業前及開始費用、物業交易淨額、來自ＲＥＩＴ交易的收益淨額、與三重淨經營租賃及土地租賃

有關的租金支出、來自有關房地產企業投資的未綜合聯屬公司的收入前的盈利的一項計量指標，

亦已排除來自ＣｉｔｙＣｅｎｔｅｒ的合併收益淨額、於未合併聯屬公司收入記錄有關

ＣｉｔｙＣｅｎｔｅｒ銷售Ｈａｒｍｏｎ土地的收益、企業支出及以股份為基礎報酬的支出，及

於綜合帳目時合併沖銷與ＭＧＭ Ｇｒｏｗｔｈ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ， ＬＬＣ的總租賃有

關的租金開支。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

