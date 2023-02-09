《專家之言－黃德几》內地復常，海底撈料受惠

《專家之言》自內地疫情爆發，餐飲業大受影響，尤其打擊火鍋店生意，部分地區餐廳停止

營業或暫停堂食服務，對生意額帶來嚴重影響。不過，內地已經放寬防疫政策，社交活動增加，

市民更願意外出用餐，相信餐飲業最壞時候已過。內地商務部早前指，春節期間全國重點零售和

餐飲企業的銷售額，較去年春節相比增加６﹒８％。海底撈（０６８６２）在內地火鍋品牌中知

名度位列前位，有望受惠於內地重新開放。



＊擬控制擴張新店網絡步伐，翻枱率顯著回升＊



集團在疫情期間開始執行分店重組計劃，包括關閉效益較低的門店，並計劃今年控制擴張新

店網絡的步伐。事實上，集團過往曾經大肆擴張門店，２０１９年和２０２０年新開７６８家和

５４４家分店，但在２０２１年關停約３００家門店，提升營運效率；２０２２年６月底，海底

撈門店縮減至１４３５間，其中於內地有１３１０間。

２０２２年上半年集團盈轉虧，虧損２﹒６６億元（人民幣．下同），主要由於期內繼續受

疫情影響，採取「啄木鳥計劃」關閉部分門店，導致期內處置長期資產的一次性損失、減值損失

等合計約３﹒０８億元；以及若干餐廳在一段時間內停止營業或暫停堂食服務，但仍有固定開支

及員工成本產生。去年上半年，集團收入１６７﹒６４億元，按年下跌１６﹒６％，其中餐廳經

營收入下跌１８﹒４％至１５９﹒２５億元，佔總收入的９５％。

去年上半年，海底撈餐廳的經營收入下跌１８﹒３％至１５８﹒５７億元；海底撈餐廳的顧

客人均消費，由２０２１年上半年的１０７﹒３元，增加到２０２２年上半年的１０９﹒１元。

海底撈餐廳整體翻枱率降至每日２﹒９次，惟６、７月的翻枱率按年已顯著回升，預期不難回復

至２０２０年時的３﹒５次水平。



＊分拆特海上市實物分派，１９﹒３元以下可吸納＊



集團去年７月有意分拆海外業務特海集團，早前公布透過介紹上市方式將特海國際

（０９６５８）分拆於主板上市。去年１２月中，集團宣布公司股份溢價帳中有條件實物分派公

司於緊接分派完成前公司將有權擁有的所有特海股份，於分派時特海全部已發行股本的９０％。

根據分派，合資格股東每１０股股份獲得一股特海股份。

走勢上，１月１０日升至２４﹒７元（港元．下同）遇阻回落，先後失守１０天、２０天和

５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴闊，宜候低１９﹒３元以下吸納，

若以大成交突破２４﹒７元阻力，升勢有望持續，不跌穿１７﹒４元續持有。《金利豐證券研究

部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

