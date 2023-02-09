恒指半日高收７３點報２１３５６，小米升４％，百度逆市跌逾５％

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，Ａｌｐｈａｂｅｔ挫８％，港股向反升

，恒生指數半日收報２１３５６，升７３點或０﹒３４％，主板成交５１６﹒５８億元。恒生中

國企業指數報７２１１，升２２點或０﹒３１％。恒生科技指數報４４５５，升２４點或

０﹒５５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８５﹒４元，升３﹒２元或０﹒８４％，成交３１﹒１１億元

；美團收報１５２﹒７元，跌０﹒４元或０﹒２６％，成交３０﹒１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０５元，升１﹒５元或１﹒４５％，成交２１﹒９４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

小米（０１８１０）收升４﹒１７％，報１２﹒９８元，該股成交約５７９３萬股，涉資

７﹒４６億元，盤中高見１３﹒１２元，最低見１２﹒４２元；金沙（０１９２８）升

３﹒３９％，收報２８﹒９５元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒２４％，收報１０５﹒３

元。

另外，百度（０９８８８）逆市跌５﹒３４％，收報１４９元，該股成交約１４１６萬股，

涉資２０﹒８７億元，盤中高見１５０元，最低見１４４元。（ｋｙ）

