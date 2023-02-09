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09/02/2023 12:06

恒指半日高收７３點報２１３５６，小米升４％，百度逆市跌逾５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，Ａｌｐｈａｂｅｔ挫８％，港股向反升
，恒生指數半日收報２１３５６，升７３點或０﹒３４％，主板成交５１６﹒５８億元。恒生中
國企業指數報７２１１，升２２點或０﹒３１％。恒生科技指數報４４５５，升２４點或
０﹒５５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８５﹒４元，升３﹒２元或０﹒８４％，成交３１﹒１１億元
；美團收報１５２﹒７元，跌０﹒４元或０﹒２６％，成交３０﹒１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０５元，升１﹒５元或１﹒４５％，成交２１﹒９４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　小米（０１８１０）收升４﹒１７％，報１２﹒９８元，該股成交約５７９３萬股，涉資
７﹒４６億元，盤中高見１３﹒１２元，最低見１２﹒４２元；金沙（０１９２８）升
３﹒３９％，收報２８﹒９５元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒２４％，收報１０５﹒３
元。
　　另外，百度（０９８８８）逆市跌５﹒３４％，收報１４９元，該股成交約１４１６萬股，
涉資２０﹒８７億元，盤中高見１５０元，最低見１４４元。（ｋｙ）

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