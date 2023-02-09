《盤後部署》恒指低開高收，小米重現升勢，騰訊可挑戰４１６元？

《經濟通通訊社９日專訊》恒指今日低開１２９點，報２１１５４。部分科技股開市初段跌

幅顯著，百度（０９８８８）低開４﹒９６％，美團（０３６９０）低開２﹒６８％，網易

（０９９９９）跌３﹒１６％，但之後跌勢稍為喘定，亦令恒指早市走勢靠穩。半日升７３點，

報２１３５６。

午後恒指升幅擴大，曾漲３４０點至２１６２４。通訊設備股受追捧，加上阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）、京東（０９６１８）等重磅科技股支撐大市。

恒指全日收報２１６２４，升３４０點或升１﹒６０％，主板成交１１７７﹒６５億元。國

企指數報７３１３，升１２４點或升１﹒７３％。恒生科技指數報４５７１，升１４０點或升

３﹒１６％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２７０，升３８點或升１﹒１８％，成交３５１７﹒６１

億元人民幣；深證成份指數報１２０４８，升１９４點或升１﹒６４％，成交２１８９﹒０１億

元人民幣。



＊小米１４﹒５元料現阻力＊



科技股方面，小米（０１８１０）升幅冠絕藍籌，開市初後升逾３％，午後升勢擴大。收市

漲８﹒５１％，報１３﹒５２元，成交約１﹒７５億股，涉資２３﹒２３億元，盤中高見

１３﹒６８元，最低見１２﹒４２元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，小米今日成交額較上日增加１１﹒３８億元，更錄得

３﹒３３億元資金淨流入，較上日的１﹒２９億元資金淨流出增加４﹒６２億元。在大成交額及

資金持續流入的推動下，小米今日能夠在１３﹒５元以上收市，並終止過去四個交易日的跌勢。

事實上，小米自去年１１月尾開始在２０天線附近有較強的支持，上日收市輕微跌穿２０天

線，但今日隨即有強勁反彈，令上升軌尚未受到破壞，推斷２０天線為短線較強支持。目前小米

走勢未有轉差，下一個阻力位料在去年６月高位１４﹒５４元，持貨者現時毋須急於離場。



＊騰訊２０天線附近現支持＊



另一隻科技股騰訊收市升３﹒５１％，報３９５﹒６元，成交約２６６６萬股，涉資

１０４﹒１１億元，盤中高見３９７元，最低見３８０元。

在日線圖上，騰訊由今年１月高位４１６﹒６元回落，在２月６日收市失守２０天線，但之

後兩個交易日都能夠守在該線之上，今日再因其他科技股帶動下上升，並升破１０天線。

與小米相同的是，騰訊自去年１１月開始在２０天線附近出現支持，如今此上升軌走勢仍強

，成功挑戰今年１月高位的機會頗大，收低於２０天線之前仍可持有。（ｅｒ）

