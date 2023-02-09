【國際要聞】北韓周三晚舉行歷來最大規模閱兵，展示６枚洲際導彈

《經濟通通訊社９日專訊》韓媒援引南韓軍方的消息，北韓於周三（８日）夜間在首都平壤

金日成廣場，舉行了慶祝朝鮮人民軍建軍７５周年閱兵儀式。期間展示了６枚火星－１７型或同

類洲際彈道導彈。

報道指，超過２﹒２萬人被動員參加此次活動，使其成為迄今為止北韓規模最大的閱兵式，

但領袖金正恩沒有發表講話。自２０２０年１０月勞動黨建黨７５周年紀念閱兵活動以來，北韓

已連續５次在夜間閱兵。（ｊｆ）

