【國際要聞】北韓周三晚舉行歷來最大規模閱兵，展示６枚洲際導彈

《經濟通通訊社９日專訊》韓媒援引南韓軍方的消息，北韓於周三（８日）夜間在首都平壤
金日成廣場，舉行了慶祝朝鮮人民軍建軍７５周年閱兵儀式。期間展示了６枚火星－１７型或同
類洲際彈道導彈。
報道指，超過２﹒２萬人被動員參加此次活動，使其成為迄今為止北韓規模最大的閱兵式，
但領袖金正恩沒有發表講話。自２０２０年１０月勞動黨建黨７５周年紀念閱兵活動以來，北韓
已連續５次在夜間閱兵。（ｊｆ）
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