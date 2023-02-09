【國際要聞】土敍大地震死者破１﹒２萬，土總統承認救災反應緩慢

《經濟通通訊社９日專訊》土耳其和敍利亞大地震，兩國死亡人數合共超過１﹒２萬人，其

中土耳其有９０５７人，逾６﹒２萬人受傷。

總統埃爾多安赴災區視察時，承認政府在初期救援時反應緩慢，但指是因為道路和機場損毀

嚴重造成，呼籲國民團結。

多國派出救援隊前往災區，中國救援隊與當地救援人員於周四（９日）晨，在一棟倒塌的８

層高房屋廢墟中，成功營救出１名孕婦。（ｊｆ）

