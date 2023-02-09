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09/02/2023 11:29

【外圍經濟】巴西勢取代美國成最大玉米出口國，因中國市場需求勁

　　《經濟通通訊社９日專訊》據美國農業部周三（８日）公布的月度供需報告，在中國市場需
求幫助下，巴西勢將取代美國，成為全球最大的玉米出口國。
　　預計巴西本季將出口５０００萬噸玉米，高於１月份預估的４７００萬噸，而美國將出口
４８９０萬噸。報道指，雖然美國的玉米產量是巴西的２倍多，但需滿足美國國內飼料和生物燃
料需求；而巴西則提高產量，並增加向海外市場輸送。（ｊｆ）

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