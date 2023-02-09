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09/02/2023 15:10

【俄烏開戰】澤連斯基突訪唐寧街，英美不排除支援戰機

　　《經濟通通訊社９日專訊》烏克蘭總統澤連斯基周三（８日）突訪英國，與英國首相辛偉誠
在唐寧街１０號舉行會晤。辛偉誠表示，英國正在討論向烏克蘭提供遠程導彈，並評估提供戰鬥
機的選項。
　　其言論被視為迄今英國向烏提供戰機的最清晰信號。澤連斯基在向英國國會議員發表演講時
，亦呼籲給烏克蘭提供「捍衛自由的雙翼」。
　　與此同時，美國國務卿布林肯亦隔空表示，華府沒有斷然排除將來援助戰機的可能性。
（ｊｆ）

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