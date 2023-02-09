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09/02/2023 18:43

《台股攻略－黃振宇》市場憂慮加息，台股隨美股下挫

　　《台股攻略》美聯儲官員繼續發表加息言論，市場憂慮利率高於預期，台股今日（９日）隨
美股下跌，台積電及聯發科等電子權值股回吐，幸金融股止跌回穩，加權指數最終收１５５９８
點，跌１９點，成交金額為２１０４﹒８億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出
１９﹒０３億元，其中外資錄得淨賣出逾５億元。
　　電子股走勢轉弱，台積電收５４０元，聯電收５０﹒５元，廣達收７７﹒５元，日月光投控
收１０６元，均無起跌；聯發科及鴻海分別逆市升０﹒７％及０﹒５％；聯詠、大立光及台達電
受壓，均跌１％至２％。由於兩大日商村田及太陽誘電陸續調降行業預測，被動元件表現弱勢，
國巨及華新科均跌超過３％，分別收５１１元及９４﹒８元；凱美、興勤、大毅及台嘉碩均跌
１％至２％。受整體景氣下行、面板價量驟跌影響，友達去年虧損２１１﹒０１億元，每股虧損
２﹒３９元，早段股價曾急跌超過３％，但其後吸引資金進駐，最終收跌０﹒３％；群創跌
０﹒４％。大價股方面，信驊重挫４﹒９％，收２２３０元；譜瑞－ＫＹ跌５％，收９５０元；
祥碩跌１﹒６％，收９９４元，同步跌出千金股行列；世芯－ＫＹ逆市升近１％，收１００５元
，成功站上千元關口；創意曾升超過６％，衝上９８８元歷史新高，惟收市下跌０﹒５％，收
９２０元。金融股方面，台新金、玉山金、國票金、華票、統一證、元大金、上海商銀及第一金
均升０﹒２％至０﹒６％，玉山金、元大金、第一金、彰銀、開發金及永豐金均無起跌；金控雙
雄富邦金及國泰金分別跌０﹒２％及０﹒６％。航運股的貨運三雄萬海、長榮及陽明均跌
０﹒２％至１﹒３％。散裝航運股的榮運升５﹒６％，中櫃、中航及台航均升０﹒４％至
１﹒１％。航空雙雄長榮航及華航分別跌０﹒２％及０﹒３％。
　　鑑於市場對美聯儲加息取態疑慮再起，令大市投資氣氛轉差，影響台股走勢，現階段投資者
宜保持審慎，須留意市場資金動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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