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即市新聞

09/02/2023 11:00

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨小時圖形勢向好

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用
事業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油
（００８８３）、匯控（００００５）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選
美團（０３６９０）、百威亞太（０１８７６）與快手（０１０２４）。
　　恒指期貨陰陽燭小時圖上，價位開市後曾低見２１１２９，但隨即掉頭回升，現正挑戰即市
阻力位２１５５１。２１１２９為ＳＡＲ極點低位，只要於２：００ｐｍ前不出現低於該位的時
段收市位，即市挑機策略仍為伺機小注持有恒指牛證圖利。不過，圖上的橫行區頂部能否被正式
升破，以及２１５５１關口能否成為新即市支持位，仍有待細心觀察。其實４個主要技術分折指
標皆屬利好，指示有意再持有恒指熊證圖利者暫時收手，先看清楚好友的實力，再作打算。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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