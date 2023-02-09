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09/02/2023 09:30

《談國論企－黎偉成》居民就業消費回穩增挺消費品零售

　　《談國論企》中國的消費品零售總額於２０２２年１２月份無疑同比下跌，並成為三連之跌
，惟比１１月份的跌幅明顯收窄，居民於２０２２年的就業和收入穩定上升，政府以保健康、防
重症為主調的全面優化境內的防控疫情，及放寬對外通關等措施，相信有助消費品零售於新的一
年有頗為明顯提升，對國民經濟有良性和正面作用，重回穩中有進發展軌道可期。
　
＊全國網上實物商品零售穩增和佔比提升啟示佳＊
　
　　來自中國國家統計局所發表的最新資料，社會消費品零售總額於２０２２年１２月份達
４﹒０５４２萬億元，同比減少１﹒８％，即使較１１月份所跌的５﹒９％要少跌３﹒７個百分
點，連同１０份的０﹒５個百分點，形成３連跌，和使２０２２年４季度的平均跌幅為
２﹒７２％，遠遜於１－９月份仍然上升２﹒５％的表現。此顯惡疫於上季度在中國境內肆虐的
情況相當不輕，但中央及地方政府採取嚴格的防疫控疫措施，終能夠在１２月底把沿用約３年的
「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始以保健康、
防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控，是時候集
中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正面的
轉化。
　　我對會消費品零售情況於２０２３年有進一步的改善，乃因（一）境內居民的就業及收入情
況相對明顯好轉，其中（Ｉ）全國城鎮調查的失業率２０２２年１２月份的５﹒５％，比１１月
份之數要低０﹒２個百分點。政府於１２月中推出「新十條」和「通信行程卡」下線，有利各行
各業回復正常的生產投資，有利於促進就業情況好轉。唯是青少年的就業問題。統計顯示：全國
城鎮的１６歲至２４歲人士的失業率，於１２月份為１６﹒７％，比１１月末低０﹒４個百分點
。冀有機會降至一季度的１６％。
　　和（ＩＩ）居民人均可支配收入於全年達３﹒６８８３萬元，同比名義增加５％，和扣除物
價因素後的實際增長為２﹒９％，皆有所提升。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改
善消費、投資情緒。
　　正正因為（二）居然的就業與收入於２０２２年的國內生產總值ＧＤＰ僅增３％，仍有如斯
不俗的表現，故ＧＤＰ於２０２３年的升幅如能達到我預期的４﹒５５％，就業與工資的情況也
就會有進一步提升，對社會消費品零售市場當有積極和強力的推動作用。此亦帶動全國規模以上
的工業企業增加值、全國固定資產投資（不含農戶）同步上升，是為經濟社會前景值得俏看之因

　　再看社會消費品零售市場，於２０２２年四季度的表現差強人意，但有若干重要環節仍有積
極的發展傾向，如（三）全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣
：於２０２２年１－１２月份累計１３﹒７８５７萬億元同比增４。％，其中實物商品網上零售
額１１﹒９６４２萬億元增６﹒２％和於零售總額佔比提升至２７﹒２％。網上零售銷售，為相
當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展
潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。
　
＊生活用品穩銷而高級消費品亦會漸有改善＊
　
　　（四）生活必須的消費品零售，保持相對穩定的增長態勢，如（１）糧油食品類產品的銷售
額，於１２月份達１８９４億元同比增長１０﹒５％，（２）飲料類產品２７２億元升５﹒５％
。而（３）中西藥品類產品的銷售８５８億元同比增長３９﹒８％，顯居民的保健意識增強。
　　即使（五）高級消費品暫未受注視，但當經濟回穩，銷情便會逐步改善，而金銀珠寶類銷售
額於２０２２年１２月份達２４５億元，同比減少１８﹒４％，化妝品類銷售２９０億元同比減
１９﹒１％等，都有機會得到消費者的支持。
　　中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，要繼續「堅持穩
中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」，和「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」，作為「
紮實推進中國式現代化」的其中重要政策與策略，而２０２３年的五項要綱舉目張的工作任務有
：（１）擴大國內需求、（２）加快建設現代化產業體系、（３）切實落實「兩個毫不動搖」、
（４）更大力度吸引和利用外資和（５）有效防範化解重大經濟金融風險等，都是切中時弊、對
症下藥的明智政策和做法。國務院各部委亦按中央要求陸續出台
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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