《談國論企－黎偉成》居民就業消費回穩增挺消費品零售

《談國論企》中國的消費品零售總額於２０２２年１２月份無疑同比下跌，並成為三連之跌

，惟比１１月份的跌幅明顯收窄，居民於２０２２年的就業和收入穩定上升，政府以保健康、防

重症為主調的全面優化境內的防控疫情，及放寬對外通關等措施，相信有助消費品零售於新的一

年有頗為明顯提升，對國民經濟有良性和正面作用，重回穩中有進發展軌道可期。



＊全國網上實物商品零售穩增和佔比提升啟示佳＊



來自中國國家統計局所發表的最新資料，社會消費品零售總額於２０２２年１２月份達

４﹒０５４２萬億元，同比減少１﹒８％，即使較１１月份所跌的５﹒９％要少跌３﹒７個百分

點，連同１０份的０﹒５個百分點，形成３連跌，和使２０２２年４季度的平均跌幅為

２﹒７２％，遠遜於１－９月份仍然上升２﹒５％的表現。此顯惡疫於上季度在中國境內肆虐的

情況相當不輕，但中央及地方政府採取嚴格的防疫控疫措施，終能夠在１２月底把沿用約３年的

「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始以保健康、

防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控，是時候集

中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正面的

轉化。

我對會消費品零售情況於２０２３年有進一步的改善，乃因（一）境內居民的就業及收入情

況相對明顯好轉，其中（Ｉ）全國城鎮調查的失業率２０２２年１２月份的５﹒５％，比１１月

份之數要低０﹒２個百分點。政府於１２月中推出「新十條」和「通信行程卡」下線，有利各行

各業回復正常的生產投資，有利於促進就業情況好轉。唯是青少年的就業問題。統計顯示：全國

城鎮的１６歲至２４歲人士的失業率，於１２月份為１６﹒７％，比１１月末低０﹒４個百分點

。冀有機會降至一季度的１６％。

和（ＩＩ）居民人均可支配收入於全年達３﹒６８８３萬元，同比名義增加５％，和扣除物

價因素後的實際增長為２﹒９％，皆有所提升。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改

善消費、投資情緒。

正正因為（二）居然的就業與收入於２０２２年的國內生產總值ＧＤＰ僅增３％，仍有如斯

不俗的表現，故ＧＤＰ於２０２３年的升幅如能達到我預期的４﹒５５％，就業與工資的情況也

就會有進一步提升，對社會消費品零售市場當有積極和強力的推動作用。此亦帶動全國規模以上

的工業企業增加值、全國固定資產投資（不含農戶）同步上升，是為經濟社會前景值得俏看之因

。

再看社會消費品零售市場，於２０２２年四季度的表現差強人意，但有若干重要環節仍有積

極的發展傾向，如（三）全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣

：於２０２２年１－１２月份累計１３﹒７８５７萬億元同比增４。％，其中實物商品網上零售

額１１﹒９６４２萬億元增６﹒２％和於零售總額佔比提升至２７﹒２％。網上零售銷售，為相

當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展

潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。



＊生活用品穩銷而高級消費品亦會漸有改善＊



（四）生活必須的消費品零售，保持相對穩定的增長態勢，如（１）糧油食品類產品的銷售

額，於１２月份達１８９４億元同比增長１０﹒５％，（２）飲料類產品２７２億元升５﹒５％

。而（３）中西藥品類產品的銷售８５８億元同比增長３９﹒８％，顯居民的保健意識增強。

即使（五）高級消費品暫未受注視，但當經濟回穩，銷情便會逐步改善，而金銀珠寶類銷售

額於２０２２年１２月份達２４５億元，同比減少１８﹒４％，化妝品類銷售２９０億元同比減

１９﹒１％等，都有機會得到消費者的支持。

中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，要繼續「堅持穩

中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」，和「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」，作為「

紮實推進中國式現代化」的其中重要政策與策略，而２０２３年的五項要綱舉目張的工作任務有

：（１）擴大國內需求、（２）加快建設現代化產業體系、（３）切實落實「兩個毫不動搖」、

（４）更大力度吸引和利用外資和（５）有效防範化解重大經濟金融風險等，都是切中時弊、對

症下藥的明智政策和做法。國務院各部委亦按中央要求陸續出台

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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