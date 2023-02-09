《異動股》百度低開５％，官媒潑冷水籲勿盲目炒作ＡＩ概念

《經濟通通訊社９日專訊》百度（０９８８８）現價跌４﹒９６％為開市跌幅最大藍籌，報

１４９﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９４％。該股成交約６２萬股，涉資

９２９８萬元。

Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ（ＧＯＯＧＬ）面對ＣｈａｔＧＰＴ威脅，緊急推出

ＡＩ聊天機械人Ｂａｒｄ迎戰，但於首次亮相的問答環節中答錯問題，令市場憂慮Ｇｏｏｇｌｅ

ＡＩ技術已落後，股價挫超過７％。

同時，內地官媒《證券時報》發表評論文章稱，ＣｈａｔＧＰＴ帶來的ＡＩ投資熱潮已燃遍

全球，ＡＩＧＣ（人工智能技術生成內容）將成為２０２３年首個「頂流」話題，但投資者也要

擦亮眼睛，尤其是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。

ＡＩ概念股回吐；商湯（０００２０）跌１﹒４９％，報２﹒６５元，以現價計，該股暫連

跌３日，累計跌幅１１﹒６７％；美圖公司（０１３５７）跌２﹒５１％，報２﹒７２元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒８６％；知乎（０２３９０）跌８﹒１７％，報２９﹒８

元；映宇宙（０３７００）跌１﹒９６％，報１﹒５元。

現時，恒生指數報２１１５４，跌１２９點或跌０﹒６１％，主板成交２０﹒９７億元。國

企指數報７１３７，跌５２點或跌０﹒７３％。恒生科技指數報４３８６，跌４４點或跌

１﹒０１％。

即月期指新報２１１８４，跌７５點，高水３０點。即月國指期貨報７１５４，跌３５點，

高水１７點。即月科指期貨新報４３９０，跌３７點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １４９﹒６０元 跌４﹒９６％

阿里（０９９８８） １０３﹒５０元 無升跌

商湯（０００２０） ２﹒６５元 跌１﹒４９％

美圖公司（０１３５７） ２﹒７２元 跌２﹒５１％

知乎（０２３９０） ２９﹒８０元 跌８﹒１７％

栢能集團（０１２６３） ５﹒５２元 無升跌

映宇宙（０３７００） １﹒５０元 跌１﹒９６％

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（ｈｃ）

