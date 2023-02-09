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09/02/2023 09:29

《異動股》百度低開５％，官媒潑冷水籲勿盲目炒作ＡＩ概念

　　《經濟通通訊社９日專訊》百度（０９８８８）現價跌４﹒９６％為開市跌幅最大藍籌，報
１４９﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９４％。該股成交約６２萬股，涉資
９２９８萬元。
　　Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ（ＧＯＯＧＬ）面對ＣｈａｔＧＰＴ威脅，緊急推出
ＡＩ聊天機械人Ｂａｒｄ迎戰，但於首次亮相的問答環節中答錯問題，令市場憂慮Ｇｏｏｇｌｅ
　ＡＩ技術已落後，股價挫超過７％。
　　同時，內地官媒《證券時報》發表評論文章稱，ＣｈａｔＧＰＴ帶來的ＡＩ投資熱潮已燃遍
全球，ＡＩＧＣ（人工智能技術生成內容）將成為２０２３年首個「頂流」話題，但投資者也要
擦亮眼睛，尤其是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。
　　ＡＩ概念股回吐；商湯（０００２０）跌１﹒４９％，報２﹒６５元，以現價計，該股暫連
跌３日，累計跌幅１１﹒６７％；美圖公司（０１３５７）跌２﹒５１％，報２﹒７２元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒８６％；知乎（０２３９０）跌８﹒１７％，報２９﹒８
元；映宇宙（０３７００）跌１﹒９６％，報１﹒５元。
　　現時，恒生指數報２１１５４，跌１２９點或跌０﹒６１％，主板成交２０﹒９７億元。國
企指數報７１３７，跌５２點或跌０﹒７３％。恒生科技指數報４３８６，跌４４點或跌
１﹒０１％。
　　即月期指新報２１１８４，跌７５點，高水３０點。即月國指期貨報７１５４，跌３５點，
高水１７點。即月科指期貨新報４３９０，跌３７點，高水７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　　　１４９﹒６０元　跌４﹒９６％
　　阿里（０９９８８）　　　１０３﹒５０元　　　　無升跌
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒６５元　跌１﹒４９％
　　美圖公司（０１３５７）　　　２﹒７２元　跌２﹒５１％
　　知乎（０２３９０）　　　　２９﹒８０元　跌８﹒１７％
　　栢能集團（０１２６３）　　　５﹒５２元　　　　無升跌
　　映宇宙（０３７００）　　　　１﹒５０元　跌１﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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