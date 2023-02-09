《異動股》小米（１８１０）升逾８％冠藍籌，通訊設備股急彈

《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）現價升８﹒８３％暫為最佳表現藍籌，報

１３﹒５６元，該股成交約１﹒０２億股，涉資１３﹒３８億元。恒指午後升幅曾擴大至超過

２８０點，曾創本周新高２１５７３。

手機及通訊設備股有炒作；舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒５１％，報１０６﹒６元；

瑞聲科技（０２０１８）升４﹒３６％，報２０﹒６元；中興（００７６３）升３﹒８５％，報

１９﹒４４元；通達集團（００６９８）升１６﹒３％，報０﹒１５７元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅１８﹒０５％；電訊首科（０３９９７）升５６﹒１％，報１﹒２８元；航天

科技（０１７２５）升１４﹒８９％，報１０﹒２６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

３５﹒５４％。

現時，恒生指數報２１５５８，升２７５點或升１﹒２９％，主板成交７２１﹒４２億元。

國企指數報７２９６，升１０７點或升１﹒４９％。恒生科技指數報４５４７，升１１５點或升

２﹒６２％。

即月期指新報２１５９８，升３３９點，高水３９點。即月國指期貨報７３１１，升１２２

點，高水１５點。即月科指期貨新報４５５４，升１２７點，高水１７點。

上證綜合指數報３２６５，升３３點或升１﹒０３％，成交２７０６﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２０２９，升１７６點或升１﹒４９％，成交４２８１﹒８１億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １３﹒５６０元 升８﹒８３％

舜宇光學科技（０２３８２） １０６﹒６００元 升４﹒５１％

瑞聲科技（０２０１８） ２０﹒６００元 升４﹒３６％

高偉電子（０１４１５） １７﹒１６０元 升４﹒７６％

中興（００７６３） １９﹒４４０元 升３﹒８５％

通達集團（００６９８） ０﹒１５７元 升１６﹒３０％

電訊首科（０３９９７） １﹒２８０元 升５６﹒１０％

洪橋集團（０８１３７） ０﹒７６０元 升１３﹒４３％

香港航天科技（０１７２５） １０﹒２６０元 升１４﹒８９％

力勁科技（００５５８） １０﹒２６０元 升１０﹒５６％

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（ｈｃ）

