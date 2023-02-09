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09/02/2023 15:29

《欣勢利導－陳欣》澳聯儲比預期更「鷹」，利好澳元走勢

　　《欣勢利導》周二（７日）澳聯儲如市場預期加息２５個基點至３﹒３５％，會後更表示通
脹將在較長時間內保持高位，重申可能會進一步加息以令通脹回落到２％至３％目標區域。澳聯
儲措辭明顯表現鷹派，且態度比市場預期更為強硬，致早前認為澳聯儲將追隨各國央行退出緊縮
周期的預期落空，推動澳元由月內低位反彈。由於澳洲去年第四季通脹達７﹒８％，遠遠高於通
脹目標水平，因此亦不難理解澳聯儲為何一改上次會議鴿派論調而轉向鷹派。按利率期貨價格預
期，今年澳洲利率將被上調至３﹒８５％才會見頂。
　　雖然持續加息將對澳洲經濟帶來負面影響，但隨著中國放寬防疫政策令經濟重啟；中澳緊張
關係逐步緩和，料中國大宗商品別是鐵礦石需求將加速回升，利好澳洲貿易表現，因此市場對澳
洲未來經濟增長保持樂觀預期，彌補了加息的不利影響，支持澳元中長線走勢。
　　技術上，澳元兌美元在６８﹒５５美仙有明顯支持，短線企穩該位後將有機會再度挑戰７０
美仙整數關口及７１﹒５阻力；反之則下試６７至６７﹒５支持。《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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