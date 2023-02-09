《欣勢利導－陳欣》澳聯儲比預期更「鷹」，利好澳元走勢

《欣勢利導》周二（７日）澳聯儲如市場預期加息２５個基點至３﹒３５％，會後更表示通

脹將在較長時間內保持高位，重申可能會進一步加息以令通脹回落到２％至３％目標區域。澳聯

儲措辭明顯表現鷹派，且態度比市場預期更為強硬，致早前認為澳聯儲將追隨各國央行退出緊縮

周期的預期落空，推動澳元由月內低位反彈。由於澳洲去年第四季通脹達７﹒８％，遠遠高於通

脹目標水平，因此亦不難理解澳聯儲為何一改上次會議鴿派論調而轉向鷹派。按利率期貨價格預

期，今年澳洲利率將被上調至３﹒８５％才會見頂。

雖然持續加息將對澳洲經濟帶來負面影響，但隨著中國放寬防疫政策令經濟重啟；中澳緊張

關係逐步緩和，料中國大宗商品別是鐵礦石需求將加速回升，利好澳洲貿易表現，因此市場對澳

洲未來經濟增長保持樂觀預期，彌補了加息的不利影響，支持澳元中長線走勢。

技術上，澳元兌美元在６８﹒５５美仙有明顯支持，短線企穩該位後將有機會再度挑戰７０

美仙整數關口及７１﹒５阻力；反之則下試６７至６７﹒５支持。《資深外匯分析師 陳欣》



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