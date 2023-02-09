《午市前瞻》大市殺熊後或有較深調整，港交所宜待百天線再部署

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２１３５６，升７３點或０﹒３４％，主板成

交５１６﹒５８億元。恒生中國企業指數報７２１１，升２２點或０﹒３１％。恒生科技指數報

４４５５，升２４點或０﹒５５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８５﹒４元，升３﹒２元或０﹒８４％，成交３１﹒１１億元

；美團收報１５２﹒７元，跌０﹒４元或０﹒２６％，成交３０﹒１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０５元，升１﹒５元或１﹒４５％，成交２１﹒９４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊李偉傑：彈上２１８００後有大調整壓力＊



美國聯儲局接連放鷹，港股受累今早低開１２９點，開市後即回升向上走高。華盛證券經紀

部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，股市近期注視美國加息動向，正觀望下周登場的１月份

通脹數據，令恒指近期走勢偏淡，暫維持上落整固格局。

他指２０８００上升裂口底部會有較強支持，短期有望反彈至熊證重貨區２１８００，但之

後將有較大調整幅度，因市場近期動力缺乏，大市總成交額萎縮，南北水均偏向審慎，導致近期

膠著狀態。他同時提醒，３月業績期前將有更多盈喜盈警公布，市況將會更加波動。



＊友邦勢沿５０天線反覆向上＊



港交所（００３８８）近期沿２５０天線向下尋底，連番挑戰２５０天線支持力度，李偉傑

不太看好港交所後市，因近期市況動力較弱，儘管亞洲區股市傾向樂觀，但港交所宜等待出現較

深調整後再入市會較為理想。他指回落至１００天線附近投放價值更高，近期大市處於調整格局

，故可待更低位置再作部署。

另一重磅藍籌友邦（０１２９９）近期亦正測試５０天線支持，今日低開再試近５０天線後

反彈。李偉傑指近期友邦受惠通關因素，市場亦對其新增業務價值有期望，但隨市況調整，短期

料呈區間波動。所幸友邦於５０天線有一定防守力度，近期本地業務股份表現較佳，友邦後續有

望沿５０天線反覆向上。他建議不用急於追入，可待再次接近５０天約８５元才吸納。（ｈｃ）

