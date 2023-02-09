【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１９億元，買小米沽恒生國企

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指低開１２９點，報２１１５４點。最高升３５４點報

２１６３７點，最低跌１３２點報２１１５１點。恒指收報２１６２４點，升３４０點或

１﹒６％。

北水全日淨流出８﹒１９億元，減少７７﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是小米集團

（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是

恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。

主板成交１１７７﹒６５億元增加１﹒９％。其中港股通成交３３５億元，佔總成交

２８﹒４％。



＊傳小米加ＣｈａｔＧＰＴ戰場＊



ＣｈａｔＧＰＴ熱潮在內地持續，科網公司紛紛公布在ＡＩ相關領域進展。內媒報道引述接

近小米人士報道，小米在ＣｈａｔＧＰＴ領域有豐富落地場景，包括小愛對話、機器人等，其中

小愛擁有龐大數據支撐，會讓小米在大模型方面進展更迅速。此前小米在ＡＩ大模型上已有多路

並行嘗試，未來將加大相關領域人力和資源投入。

小米集團升８﹒５１％報１３﹒５２元，北水淨買入１﹒９億元；新東方在綫升８﹒１７％

報６２﹒２元，北水淨買入１﹒７億元；騰訊控股升３﹒５１％報３９５﹒６元，北水淨買入

１﹒２億元。

恒生中國企業升１﹒８５％報７３﹒８４元，北水淨賣出４﹒１億元；美團升０﹒２６％報

１５３﹒５元，北水淨賣出３﹒５億元；快手升４％報６５元，北水淨賣出２﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團 （０１８１０） １﹒９３

新東方在綫 （０１７９７） １﹒７３

騰訊控股 （００７００） １﹒１６

商湯 （０００２０） ０﹒７８

美圖公司 （０１３５７） ０﹒６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒１１

美團 （０３６９０） －３﹒５１

快手 （０１０２４） －２﹒９４

盈富基金 （０２８００） －２﹒６９

工商銀行 （０１３９８） －１﹒６３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

