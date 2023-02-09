【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１９億元，買小米沽恒生國企

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指低開１２９點，報２１１５４點。最高升３５４點報
２１６３７點，最低跌１３２點報２１１５１點。恒指收報２１６２４點，升３４０點或
１﹒６％。
北水全日淨流出８﹒１９億元，減少７７﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是小米集團
（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是
恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。
主板成交１１７７﹒６５億元增加１﹒９％。其中港股通成交３３５億元，佔總成交
２８﹒４％。
＊傳小米加ＣｈａｔＧＰＴ戰場＊
ＣｈａｔＧＰＴ熱潮在內地持續，科網公司紛紛公布在ＡＩ相關領域進展。內媒報道引述接
近小米人士報道，小米在ＣｈａｔＧＰＴ領域有豐富落地場景，包括小愛對話、機器人等，其中
小愛擁有龐大數據支撐，會讓小米在大模型方面進展更迅速。此前小米在ＡＩ大模型上已有多路
並行嘗試，未來將加大相關領域人力和資源投入。
小米集團升８﹒５１％報１３﹒５２元，北水淨買入１﹒９億元；新東方在綫升８﹒１７％
報６２﹒２元，北水淨買入１﹒７億元；騰訊控股升３﹒５１％報３９５﹒６元，北水淨買入
１﹒２億元。
恒生中國企業升１﹒８５％報７３﹒８４元，北水淨賣出４﹒１億元；美團升０﹒２６％報
１５３﹒５元，北水淨賣出３﹒５億元；快手升４％報６５元，北水淨賣出２﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小米集團 （０１８１０） １﹒９３
新東方在綫 （０１７９７） １﹒７３
騰訊控股 （００７００） １﹒１６
商湯 （０００２０） ０﹒７８
美圖公司 （０１３５７） ０﹒６４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒１１
美團 （０３６９０） －３﹒５１
快手 （０１０２４） －２﹒９４
盈富基金 （０２８００） －２﹒６９
工商銀行 （０１３９８） －１﹒６３
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