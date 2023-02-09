《美元走勢－羅明立》英鎊反彈恐受限，關注英第四季經濟增長數據

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３１﹒３２ １３１﹒８２ １３０﹒７０

歐元╱美元 １﹒０７３３ １﹒０７４５ １﹒０７０９

英鎊╱美元 １﹒２１００ １﹒２１０３ １﹒２０５７

美元╱瑞郎 ０﹒９１９０ ０﹒９２１８ ０﹒９１８５

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４９９ ７﹒８４８５

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《美元走勢》星期三（８日）無重要經濟數據公布，美匯指數在１０３之上窄幅上落。亞特

蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，就業市場強勁增加了利率峰值可能較預期高的機會，局方需要做更

多的工作；理事庫克就指，為壓抑通脹，有必要進一步收緊貨幣政策，但可維持漸進的方式；另

一名官員紐約聯儲主席威廉姆斯認為未來幾年利率可能需要維持限制性水平。官員的政策立場保

持謹慎，在下周二（１４日）公布消費物價指數前，美匯應靠穩。

有美聯儲局傳聲筒之稱的記者Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ表示，強勁的就業數據可能反映

之前連串的大幅加息未有令勞動市場降溫，局內或因此會作出激烈的討論，同時會增加之後加息

次數的機會。

英鎊近期由５０天線１﹒１９５０附近反彈上１﹒２１，明天（１０日）會公布最新的經濟

增長數據，若第四季出現收縮，技術上將陷入衰退。央行最近兩次議息，同樣有兩名委員支持利

率維持不變，反映對經濟前景的憂慮，英鎊反彈將受限，１﹒２２００及１﹒２２８０是上方重

要阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７８０ １﹒０６８０ １﹒０８３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６９８０ ０﹒６８８０ ０﹒７０１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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