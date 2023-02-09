【預算前瞻】安永料本年度財赤１３５０億元，籲採取短期紓困措施

《經濟通通訊社９日專訊》安永表示，預計港府於２０２２－２３財政年度將錄得１３５０

億元赤字，遠高於政府於２０２２年２月公布的預算案中預計的５６３億元。受２０２２－２３

財政年度的預計赤字影響，香港於２０２３年３月３１日的財政儲備將降至８２２１億元，相等

於大約１２個月的政府開支。

安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，內地與香港的經濟活動在去年度仍受疫情延續影響

。儘管本港經濟自２０２２年底有輕微改善，本港全年本地生產總值仍錄得３﹒５％負增長。疲

弱的經濟主要由於利率大幅攀升、主要發達經濟體收緊貨幣政策及國際地緣政治局勢持續緊張而

引起，令到市民的消費需求和開支削弱。

他指出，土地收入預計會較原先估計減少４８６億元。２０２２－２３財政年度的稅收亦預

計會因經濟疲弱，引致市民和企業的收入減少而降低。

安永表示，樂見最近市面上的人流及經濟活動因為疫情防控措施鬆綁而增加。另外從本周起

，國內與香港全面恢復通關，香港經濟將可重拾升軌。雖然本港經濟逐漸恢復過來，政府在

２０２３－２４年度的財政預算中提出支援措施的建議時，仍需審慎地考慮外圍環境的不確定和

反覆。

他指出，政府應採取短期紓困措施，以紓緩市民和企業的經濟困難，如退稅、電費補貼、發

放半個月綜合社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等，料相關措施將涉資

３２０億元，但政府應採取更具針對性的支援措施，以確保資源能夠有效地惠及有需要的市民及

企業，並維持財政儲備在合理水平。（ｂｎ）

