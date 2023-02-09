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09/02/2023 13:30

【預算前瞻】ＡＣＣＡ料本財年赤字１５６０億，續派１萬元消費券

　　《經濟通通訊社９日專訊》ＡＣＣＡ（特許公認會計師公會）香港分會料政府截至２０２３
年３月底止２０２２╱２３財政年度錄得赤字１５６０億元，主要由於賣地收入較預期減少約
４００億元。另該行推算，期內財政儲備約８０１０億元。
　　ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉估計，２０２３╱２４財年錄輕微赤字，水平
亦較本財年為低，主要由於疫情暫告一段落及經濟活動好轉，政府財政壓力減少。
　
＊倡以現金方式派發長者與合資格人士消費券＊
　
　　ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席何家輝則建議，下財年續分兩個階段派發１萬元電子
消費券，並倡以現金形式，將消費券金額直接存入６０歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶
口。
　　何家輝指出，下財年的消費券料涉及６６０億元開支，亦料同樣刺激經濟１﹒２％。他續表
示，由於旅客回歸需時，現時本地經濟需要本地消費扶持，消費券亦有增加消費信心，從而推動
商人投資意慾等。
　
＊提議薪俸稅引入二級制標準稅率＊
　
　　經濟方面，公會建議政府仿效其他稅務地區，以持有股份的年份區分資本收益與貿易收益；
定期檢討現行如家族辦公室、統一基金稅務豁免等稅務寬減制度，並提倡在適當時候將免稅範圍
擴大至虛擬資產投資。
　　此外，政府應考慮向特定具戰略價值的行業提供稅務寬減，例如於首２年免徵利得稅，並在
隨後３年將稅率減半，吸引外資企業來港，公會亦建議在施政報告　「人才清單」上加入會計專
才。
　　公會建議，引入薪俸稅二級制標準稅率，將首２００萬的應課稅入息實額的稅率下調至
７﹒５％，而２００萬以後相關稅率則以１５％計算。另外，提倡放寬居所貸款利息扣除規定，
容許沒有應課稅入息的直接受養人，指定聯名業主享受全額利息扣除，及廢除申請扣除居所貸款
利息的年期上限，由於現實中如納稅人與父母或受養人聯名擁有房產，或有機會需要一力承擔按
揭，未能享受全額利息扣除。
　　何家輝亦指出，減稅將變相吸引更多人士參與經濟活動，加上在全球推動最低企業稅率最少
１５％情況下，亦料有助增加政府收入。（ｒｈ）

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