【預算前瞻】ＡＣＣＡ料本財年赤字１５６０億，續派１萬元消費券

《經濟通通訊社９日專訊》ＡＣＣＡ（特許公認會計師公會）香港分會料政府截至２０２３

年３月底止２０２２╱２３財政年度錄得赤字１５６０億元，主要由於賣地收入較預期減少約

４００億元。另該行推算，期內財政儲備約８０１０億元。

ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉估計，２０２３╱２４財年錄輕微赤字，水平

亦較本財年為低，主要由於疫情暫告一段落及經濟活動好轉，政府財政壓力減少。



＊倡以現金方式派發長者與合資格人士消費券＊



ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席何家輝則建議，下財年續分兩個階段派發１萬元電子

消費券，並倡以現金形式，將消費券金額直接存入６０歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶

口。

何家輝指出，下財年的消費券料涉及６６０億元開支，亦料同樣刺激經濟１﹒２％。他續表

示，由於旅客回歸需時，現時本地經濟需要本地消費扶持，消費券亦有增加消費信心，從而推動

商人投資意慾等。



＊提議薪俸稅引入二級制標準稅率＊



經濟方面，公會建議政府仿效其他稅務地區，以持有股份的年份區分資本收益與貿易收益；

定期檢討現行如家族辦公室、統一基金稅務豁免等稅務寬減制度，並提倡在適當時候將免稅範圍

擴大至虛擬資產投資。

此外，政府應考慮向特定具戰略價值的行業提供稅務寬減，例如於首２年免徵利得稅，並在

隨後３年將稅率減半，吸引外資企業來港，公會亦建議在施政報告 「人才清單」上加入會計專

才。

公會建議，引入薪俸稅二級制標準稅率，將首２００萬的應課稅入息實額的稅率下調至

７﹒５％，而２００萬以後相關稅率則以１５％計算。另外，提倡放寬居所貸款利息扣除規定，

容許沒有應課稅入息的直接受養人，指定聯名業主享受全額利息扣除，及廢除申請扣除居所貸款

利息的年期上限，由於現實中如納稅人與父母或受養人聯名擁有房產，或有機會需要一力承擔按

揭，未能享受全額利息扣除。

何家輝亦指出，減稅將變相吸引更多人士參與經濟活動，加上在全球推動最低企業稅率最少

１５％情況下，亦料有助增加政府收入。（ｒｈ）

