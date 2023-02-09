【預算前瞻】安永建議為合資格的綠色債券提供稅務優惠

《經濟通通訊社９日專訊》安永指出，政府建議政府推出多項稅務優惠，以吸引人才和企業

進駐發展，包括推出合資格的可退還稅收抵免計劃，以及提供優惠稅率，鼓勵企業和人才在新田

科技城工作和進行研發活動。

安永認為，在發展新興產業的同時，政府亦應繼續加強香港傳統產業的競爭優勢。如

２０２１年９月開通的跨境理財通，將香港金融機構理財產品市場拓展至大灣區。為此，安永建

議將現有的基金業務稅收豁免範圍擴大至債券基金，並且向基金經理提供稅務優惠，以進一步鞏

固香港作為財富管理中心的地位。

安永稅務服務合夥人譚志雄表示，在綠色可持續發展城市方面，安永指出，為鼓勵企業及早

作好準備，建議對聘請合資格碳服務的企業給予加計稅務扣減。為進一步發展香港作為綠色金融

樞紐，亦建議為合資格的綠色債券提供稅收優惠，並將現時可免稅的合資格債務票據的名單擴充

至所有合資格綠色債券，吸引更多投資者投資於在香港交易的合資格的綠色債券。



＊建議為在港完成大學學位畢業生提供大學學費稅務扣減＊



安永人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇表示，人才短缺是眾多企業面臨的問題。為吸引人才在

港發展，建議為在港完成大學學位的畢業生提供大學學費稅務扣減。合資格的本地及海外畢業生

，在留港工作兩年後，將會在往後三個課稅年度獲得稅務扣減。

蔡智煇表示，同時，在香港人口老化的情況下，為釋放潛在工作人口供應以補充勞動力，建

議向６０歲或以上人士提供較高的薪俸稅及個人入息課稅基本免稅額，鼓勵銀髮人士繼續工作，

賺取更多收入提升生活水準，並讓他們繼續貢獻社會。政府亦可向企業提供免稅現金補貼，鼓勵

企業僱用銀髮人士。

他續指，除大學畢業生和銀髮人士外，政府亦可以通過提供兒童照顧者津貼和各類託兒服務

等，鼓勵全職父母重返工作崗位。另外，建議取消現有的慈善捐贈上限，並擴大認可慈善捐獻開

支扣減的範圍，涵蓋向符合條件的機構捐贈士地或建築物和藝術品。相信這將鼓勵市民，企業和

家族辦公室進行慈善捐贈，也將有助促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。（ｂｎ）

