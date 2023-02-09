【夜期時段】即月期指最新報２１６７０點，跌１１點，高水４６點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６８７點，升６點，高水６３點

，最新報２１６７０點，跌１１點，高水４６點，合約成交６５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３２５點，升１點，高水１１點，最新報７３２３點，跌

１點，高水９點，合約成交２６８張。

