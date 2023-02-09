巴菲特再減持比亞迪４２３﹒５萬股Ｈ股，套現１０﹒９億元

《經濟通通訊社９日專訊》股神巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）。根據聯交所股權披露
資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周五（３日）減持比亞迪４２３﹒５萬股Ｈ股，每
股平均作價２５７﹒９元，套現１０﹒９億元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由１２﹒２６％
降至１１﹒８７％。（ｂｉ）
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