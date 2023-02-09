《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，英國公布第四季ＧＤＰ

《經濟通通訊社９日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及英國公布第四季ＧＤＰ，料為周五

（１０日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周五本港時間８：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。晚上

１０：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加有關通脹壓力衡量標準的研討會；同一時間，

歐洲央行執委施納貝爾回答推特用戶提問。



＊日本公布ＰＰＩ，美國公布密大消費者信心指數＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月生產者物價指數，月率升幅料由

０﹒５％收窄至０﹒３％，年率升幅料由１０﹒２％收窄至９﹒７％。本港時間９：３０ａｍ，

中國公布１月消費者物價指數，年率升幅料由１﹒８％擴大至２﹒１％；１月生產者物價指數年

率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒５％。本港時間３：００ｐｍ，英國公布第四季出口，季率料由

８﹒９％逆轉至下滑０﹒６％；第四季國內（區內）生產總值季率料維持不變，年率升幅料由

１﹒９％收窄至０﹒４％；第四季進口，季率跌幅料由３﹒６％收窄至０﹒４％；１２月服務業

指數月率料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒３％；１２月工業生產月率跌幅料維持於０﹒２％，年率

跌幅料由５﹒１％擴大至５﹒２％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布２月密歇根大學消費者

信心指數，料由６４﹒９升至６５。

在本港，明日公布業績的公司有：朗華國際集團（０８０２６）、比優集團（０８０５３）

、國聯通信（０８０６０）、昌利控股（０８０９８）、中國科技產業集團（０８１１１）、超

凡網絡（０８１２１）、金滙教育（０８１６０）、醫匯集團（０８１６１）、修身堂

（０８２００）、海納星空科技（０８２９７）、中國紅包（０８３１６）、財華社集團

（０８３１７）、同景新能源（０８３２６）、君百延集團（０８３７２）、新威工程集團

（０８６１６）、米虫元宇宙（０８６４５）等。（ｗａ）

