【企業盈喜】康耐特光學（０２２７６）料去年淨利潤增至少３０％

《經濟通通訊社９日專訊》康耐特光學（０２２７６）發盈喜，預期２０２２年全年淨利潤

將按年增加不少於３０％。

公司稱，淨利潤增加主因樹脂眼鏡鏡片銷量增加導致收入增加；美元兌人民幣升值導致匯兌

收益增加；及償還計息銀行借款及銀行借款利率下降導致財務費用減少。（ｒｈ）

