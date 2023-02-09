匯控：本月２１日審議去年業績及會否派發第二次股息

《經濟通通訊社９日專訊》匯豐控股（００００５）公布，將於本月２１日召開董事會下設

委員會會議，審議截至２０２２年１２月３１日止年度之末期業績公告及會否派發２０２２年普

通股第二次股息。

待董事會議通過及確認後，股息將於今年４月２７日派發予於今年３月３日登記於英國主要

股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人及紐約的美國預託股份持有人

。（ｂｎ）

