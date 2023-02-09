【企業盈喜】中國罕王料去年轉虧為盈錄溢利６﹒６億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》中國罕王（０３７８８）公布，截至２０２２年１２月３１日止

十二個月未經審核綜合管理賬目之初步評估，料集團將錄得虧損不超過６０００萬元人民幣，

２０２１年同期錄得溢利６﹒５９億元人民幣。

主要由於以下因素綜合影響所導致：受疫情、國內外經濟形勢和政策影響，鐵精礦和高純鐵

平均銷售價格同比下降；由於限電等因素導致生產不連續，焦炭等原材料價格高企，高純鐵生產

成本大幅提升；因受傲牛鐵礦閉礦以及毛公鐵礦技術調整影響使得鐵精礦產量下降；及對部分曾

用設施計提長期資產減值。（ｂｎ）

