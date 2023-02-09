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09/02/2023 17:16

舜宇光學（２３８２）１月手機鏡頭出貨量按年跌４９﹒３％

　　《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，今年１月手機鏡頭出貨量
６６６７﹒３萬件，按月跌７﹒９％，按年跌４９﹒３％，主要是因為去年同期出貨量基數較高
且現時整體智能手機市場需求仍然疲軟。
　　期內，車載鏡頭出貨量按年升２２％至９１８﹒１萬件，按月亦增８６﹒８％，按年增長主
要是因為車載攝像頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長。手機攝像模
組出貨量按年跌１８﹒６％至４０７２萬件，按月增１０﹒３％。（ａｃ）

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