【企業盈警】親親食品（１５８３）料去年虧損收窄至１００萬人幣

《經濟通通訊社９日專訊》親親食品（０１５８３）發盈警，預期集團於２０２２年度收入

將可能較截２０２１年度錄得增長約９７００萬元（人民幣．下同），增幅為１１％；以及集團

於去年度將錄得約１００萬元綜合淨虧損，相比２０２１年度錄得的綜合淨虧損為約８１００萬

元大幅減少淨虧損約８０００萬元。（ａｃ）

