傳阿布扎比銀行仍考慮競購渣打，渣打倫敦股價升近一成

《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士報道，中東最大銀行阿布扎比第一銀行

（Ｆｉｒｓｔ Ａｂｕ Ｄｈａｂｉ Ｂａｎｋ，簡稱ＦＡＢ）仍未完全放棄收購渣打集團

（０２８８８），並正探討以３００－３５０億美元出價競購。消息刺激渣打倫敦股價急漲最多

近一成。

消息人士指，ＦＡＢ以「Ｓｉｌｖｅｒ－Ｆｏｘｔｒｏｔ」作為行動代號，正推動潛在投標

，現正等待英國的收購規則要求「冷靜期」過去，而任何交易會根據市況和渣打的股價表現而定

。

消息指，考慮到兩行規模差距和障礙後，ＦＡＢ要併購渣打並不容易，而監管批准和合規被

視為成功收購的最大障礙。據報，其中一個方案將是渣打在香港和倫敦退市，而合併後的總部會

由倫敦遷往阿布扎比，惟有關行動或激起渣打本土市場強烈反對。



＊傳ＦＡＢ亦考慮收購其他銀行＊



另有消息指，除了爭取收購渣打多數或少數股權外，ＦＡＢ也研究向渣打收購特定資產或組

成合資公司，以便在國際市場拓展。傳聞ＦＡＢ亦考慮收購其他銀行，包括一家在亞洲的銀行，

投行亦正為該行發掘潛在收購目標。

今年初巿傳ＦＡＢ有意收購渣打，但ＦＡＢ其後發聲明指，收購計劃曾處於非常早期的階段

，惟現已停止評估收購渣打。（ｃｌ）

