  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2023 16:59

傳阿布扎比銀行仍考慮競購渣打，渣打倫敦股價升近一成

　　《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士報道，中東最大銀行阿布扎比第一銀行
（Ｆｉｒｓｔ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｂａｎｋ，簡稱ＦＡＢ）仍未完全放棄收購渣打集團
（０２８８８），並正探討以３００－３５０億美元出價競購。消息刺激渣打倫敦股價急漲最多
近一成。
　　消息人士指，ＦＡＢ以「Ｓｉｌｖｅｒ－Ｆｏｘｔｒｏｔ」作為行動代號，正推動潛在投標
，現正等待英國的收購規則要求「冷靜期」過去，而任何交易會根據市況和渣打的股價表現而定

　　消息指，考慮到兩行規模差距和障礙後，ＦＡＢ要併購渣打並不容易，而監管批准和合規被
視為成功收購的最大障礙。據報，其中一個方案將是渣打在香港和倫敦退市，而合併後的總部會
由倫敦遷往阿布扎比，惟有關行動或激起渣打本土市場強烈反對。
　
＊傳ＦＡＢ亦考慮收購其他銀行＊
　
　　另有消息指，除了爭取收購渣打多數或少數股權外，ＦＡＢ也研究向渣打收購特定資產或組
成合資公司，以便在國際市場拓展。傳聞ＦＡＢ亦考慮收購其他銀行，包括一家在亞洲的銀行，
投行亦正為該行發掘潛在收購目標。
　　今年初巿傳ＦＡＢ有意收購渣打，但ＦＡＢ其後發聲明指，收購計劃曾處於非常早期的階段
，惟現已停止評估收購渣打。（ｃｌ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事09/02/2023
拜登否認中美關係重創　監管降溫AI潮　滬指升1%
人氣文章財經熱話09/02/2023
【復常炒D乜】澳門博彩業復甦在望獲大行唱好　美高梅永利澳門業績縱麻麻齊勁彈
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億　續派1萬元消費券
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元　籲採取短期紓困措施
人氣文章財經熱話09/02/2023
【AI追揸沽】阿里類ChatGPT產品傳內測未見爆升　百度再挫半成　AI槪念要見好即收？！
人氣文章財經熱話09/02/2023
《午市前瞻》大市殺熊後或有較深調整 港交所宜待百天線再部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金