《小傳日記》小米都係ＡＩ概念要入手？谷歌ＡＩ答錯問題好醜！

《小傳日記》魚缸今日晏晝忽然大逆轉，有熱錢追捧科技股，段估都係繼續追炒ＡＩ概念，

所以今日ＱＱ（００７００）、巴巴（０９９８８）下晝都勁彈最多４巴仙，恒指今朝跌一跌完

下晝最多升超過３００點，最終都ｋｅｅｐ到完場。不過強勢反彈之下成交都唔升好高，都係唔

夠１２００億，彈力唔算好強！

今朝百度（０９８８８）最多試過跌多過８巴仙，主要就係官媒大潑冷水，話目前ＡＩＧＣ

只係基於現有信息形成綜合，只有喺單純嘅測試環境下，先可以畀ＡＩ獨立上線。官媒又提到，

而家所謂「ＡＩ概念股」含水量太高，好多仲係初期研發階段，而或者係某間子公司參與咗少量

ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ就當係「概念股」，叫投資者唔好「跟車太貼」盲炒。

又難怪官媒要降一降溫，今日就連隻小米（０１８１０）都炒起，原因係有人醒起，小米旗

下有隻「小愛同學」都係屬於ＡＩ，雖然比起而家嘅ＡＩ聊天機械人好似蠢好多，不過都無阻股

民憧憬小米ＡＩ有得搞，有網民仲話小米１３銀都仲係好抵要衝咁話！

不過被人話係ＣｈａｔＧＰＴ最大對手嘅Ｇｏｏｇｌｅ就出咗事，噚日喺美國就試推趕製嘅

ＡＩ聊天機械人Ｂａｒｄ，點知喺問答大會上面就答錯問題，有人問到關於一支天文望遠鏡

ＪＷＳＴ望遠鏡，Ｂａｒｄ就答咗佢係第一個影到太陽系外行星嘅望遠鏡，但係ＮＡＳＡ官方解

答歐洲南方天文台嘅ＶＬＴ望遠鏡先係，答錯問顯令到原本已經狀況緊急嘅Ｇｏｏｇｌｅ更加尷

尬，仲連股價都要跌超過７巴仙！

不過睇到ＡＩ概念至少呢一輪都會係熱炒主題，有券商就建議除咗本身自帶ＡＩ業務嘅股份

，銷售內容或者ＳａａＳ概念都可能會受惠聊天機械人熱潮，請請！



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