  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2023 16:38

《小傳日記》小米都係ＡＩ概念要入手？谷歌ＡＩ答錯問題好醜！

　　《小傳日記》魚缸今日晏晝忽然大逆轉，有熱錢追捧科技股，段估都係繼續追炒ＡＩ概念，
所以今日ＱＱ（００７００）、巴巴（０９９８８）下晝都勁彈最多４巴仙，恒指今朝跌一跌完
下晝最多升超過３００點，最終都ｋｅｅｐ到完場。不過強勢反彈之下成交都唔升好高，都係唔
夠１２００億，彈力唔算好強！
　　今朝百度（０９８８８）最多試過跌多過８巴仙，主要就係官媒大潑冷水，話目前ＡＩＧＣ
只係基於現有信息形成綜合，只有喺單純嘅測試環境下，先可以畀ＡＩ獨立上線。官媒又提到，
而家所謂「ＡＩ概念股」含水量太高，好多仲係初期研發階段，而或者係某間子公司參與咗少量
ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ就當係「概念股」，叫投資者唔好「跟車太貼」盲炒。
　　又難怪官媒要降一降溫，今日就連隻小米（０１８１０）都炒起，原因係有人醒起，小米旗
下有隻「小愛同學」都係屬於ＡＩ，雖然比起而家嘅ＡＩ聊天機械人好似蠢好多，不過都無阻股
民憧憬小米ＡＩ有得搞，有網民仲話小米１３銀都仲係好抵要衝咁話！
　　不過被人話係ＣｈａｔＧＰＴ最大對手嘅Ｇｏｏｇｌｅ就出咗事，噚日喺美國就試推趕製嘅
ＡＩ聊天機械人Ｂａｒｄ，點知喺問答大會上面就答錯問題，有人問到關於一支天文望遠鏡
ＪＷＳＴ望遠鏡，Ｂａｒｄ就答咗佢係第一個影到太陽系外行星嘅望遠鏡，但係ＮＡＳＡ官方解
答歐洲南方天文台嘅ＶＬＴ望遠鏡先係，答錯問顯令到原本已經狀況緊急嘅Ｇｏｏｇｌｅ更加尷
尬，仲連股價都要跌超過７巴仙！
　　不過睇到ＡＩ概念至少呢一輪都會係熱炒主題，有券商就建議除咗本身自帶ＡＩ業務嘅股份
，銷售內容或者ＳａａＳ概念都可能會受惠聊天機械人熱潮，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億　續派1萬元消費券
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元　籲採取短期紓困措施
人氣文章財經熱話09/02/2023
【AI追揸沽】阿里類ChatGPT產品傳內測未見爆升　百度再挫半成　AI槪念要見好即收？！
人氣文章財經熱話09/02/2023
《午市前瞻》大市殺熊後或有較深調整 港交所宜待百天線再部署
人氣文章財經熱話09/02/2023
【部署策略】美團坐穩龍頭　惟股價要唞唞？短炒較值博？
人氣文章大行報告09/02/2023
【大行炒D乜】百勝績後大行齊祝福　一表盡覽最新目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金