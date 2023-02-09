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09/02/2023 18:13

《真知灼見－溫灼培》美國下周通脹數字成焦點

　　《真知灼見》自美國公布熾熱的１月就業報告，非農職位大幅增加５１﹒７萬名，隨即推升
了市場對美國通脹率能否如預期般可快速下降的猜測。下周二（１４日），美國將公布１月份以
消費物價指數衡量的通脹數字；市場估計年通脹率將由１２月的６﹒５％降至６﹒２％水平。倘
如是，只算小幅下降，或會掀起市場對美國通脹高企不下的憂慮，使聯儲局有進一步加大加息步
伐的壓力。有此憂慮亦非無道理，因為近數月美國的年通脹率均是以較快的速度下降；從９月的
８﹒２％，到１０月降至７﹒７％，到１１月及１２月分別降至７﹒１％及６﹒５％。假如這情
況不再，配合上周公布的強勁就業報告，難免會加深市場對美國通脹的憂慮。
　
　　於上周議息會，聯儲局主席鮑威爾便提出未來尚有數次加息的可能。儘管於本周三（８日）
在華盛頓經濟俱樂部（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｌｕｂ　ｏｆ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ）發表講話
時，鮑威爾不肯回答有關聯邦基金息率會否最終超越５﹒０％－５﹒２５％範圍的提問，但他卻
重申倘若未來經濟異常強勁阻礙通脹回落，這樣聯儲局將不會坐視不理，會繼續把息率推高。對
於鮑威爾於華盛頓的講話，市場解讀為鮑威爾對加息超越５﹒２５％水平有保留。但按筆者看來
，更似是聯儲局的未來貨幣政策將視乎通脹數字變化而定，所以下周公布的通脹數字將甚為重要

《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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