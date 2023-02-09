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09/02/2023 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價貶１５３點子，報６﹒７９０５

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９０５，較
上個交易日跌１５３點子，上個交易日報６﹒７７５２。
　　《路透》根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率
指數周四較上日微跌０﹒０１％至１００﹒５１，暫時脫離逾三周高點；ＳＤＲ籃子指數微跌至
９８﹒２５，ＢＩＳ籃子指數亦微跌至１０５﹒５２。今年以來ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數累漲
１﹒８６％，ＳＤＲ籃子指數漲２﹒２６％，ＢＩＳ指數漲１﹒７８％。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７９０５　　＋１５３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２７５３　　　＋７１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６９７　　　＋２０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６５２　　　＋１８﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１９６０　　＋３２９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０３８　　－１０１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８６２　　　＋５６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１１９１　　　＋１６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３７４６　　＋２４０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４９６　　　－７５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３３４　　　　－８﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒６３８３　＋１６１２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６１６６　　＋２９９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒８２００　　　＋６２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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