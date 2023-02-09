【聚焦人幣】人幣中間價貶１５３點子，報６﹒７９０５

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９０５，較

上個交易日跌１５３點子，上個交易日報６﹒７７５２。

《路透》根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率

指數周四較上日微跌０﹒０１％至１００﹒５１，暫時脫離逾三周高點；ＳＤＲ籃子指數微跌至

９８﹒２５，ＢＩＳ籃子指數亦微跌至１０５﹒５２。今年以來ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數累漲

１﹒８６％，ＳＤＲ籃子指數漲２﹒２６％，ＢＩＳ指數漲１﹒７８％。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７９０５ ＋１５３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２７５３ ＋７１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１６９７ ＋２０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６５２ ＋１８﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１９６０ ＋３２９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０３８ －１０１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８６２ ＋５６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１１９１ ＋１６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３７４６ ＋２４０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４９６ －７５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３４ －８﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒６３８３ ＋１６１２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６１６６ ＋２９９﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒８２００ ＋６２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元

中間價貶值１﹒９％。

