【聚焦人幣】人幣中間價貶１５３點子，報６﹒７９０５

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９０５，較
上個交易日跌１５３點子，上個交易日報６﹒７７５２。
《路透》根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率
指數周四較上日微跌０﹒０１％至１００﹒５１，暫時脫離逾三周高點；ＳＤＲ籃子指數微跌至
９８﹒２５，ＢＩＳ籃子指數亦微跌至１０５﹒５２。今年以來ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數累漲
１﹒８６％，ＳＤＲ籃子指數漲２﹒２６％，ＢＩＳ指數漲１﹒７８％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７９０５ ＋１５３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２７５３ ＋７１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１６９７ ＋２０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６５２ ＋１８﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１９６０ ＋３２９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０３８ －１０１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２８６２ ＋５６﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１１９１ ＋１６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３７４６ ＋２４０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０４９６ －７５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３４ －８﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒６３８３ ＋１６１２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６１６６ ＋２９９﹒００
１人民幣╱韓元 １８５﹒８２００ ＋６２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。
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