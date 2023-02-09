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09/02/2023 17:02

《鍾之日記》ＡＩ股個別走，濠賭股領風騷

　　《鍾之日記》２月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　美國聯儲局官員放鷹後，美股表現反覆，隔晚三大指數下跌。市場觀望美國今晚申請失業救
濟金人數，香江魚缸今早低開高走，午後在Ａ股帶動下抽上，收市大漲逾３００點。
　　恒指低開１２９點，報２１１５４，一度跌幅擴至１３２點，低見２１１５１，Ａ股造好帶
動下，大市止跌回升，最多升１４９點，高見２１４３３，之後回順。北向資金活躍，午後升穿
上午高位，尾段最多升３５４點，高見２１６３７。恒生指數最終收報２１６２４，升３４０點
或升１﹒６０％，主板成交１１７７﹒６５億元。國企指數報７３１３，升１２４點或升
１﹒７３％。恒生科技指數報４５７１，升１４０點或升３﹒１６％。
　　摩根士丹利表示，小米（０１８１０）智能手機出貨量疲弱眾所周知，但集團延長保養政策
可能會導致一次性開支和侵蝕去年第四季度毛利率，但相信投資者會更注重２０２３年前景，並
認為其毛利率復甦將成重要催化劑。小米收升８﹒５％，為表現最好藍籌。另外，小米亦稱在
ＣｈａｔＧＰＴ領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域人力和資源投入。
　
＊滬綜指錄２個月來最大單日漲幅＊
　
　　地緣政治憂慮暫時緩解，市場風險偏好提升，加上外資又開始大幅買入，今日通過滬股通、
深股通大幅流入１２１億元人民幣，結束連續四日淨流出。滬深股市低開高走，滬綜指全日升
１﹒１８％，錄得去年１２月５日以來最大單日漲幅，報３２７０﹒３８點，深成指收升
１﹒６４％，創業板升１﹒７４％。
　　白酒和半導體板塊勁揚，ＣｈａｔＧＰＴ概念出現分化，有色金屬板塊回調，兩市超
４１００股飄紅。外資湧入帶動成交增加，兩市全日成交９０１１億元人民幣，按日增近一成二

　
＊官媒潑冷水，部分ＡＩ股見回落＊
　
　　自從人工智能（ＡＩ）聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ繼續成為市場焦點，今日再有上市公司透
露引入ＣｈａｔＧＰＴ相關技術，其中包括阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、京
東集團（０９６１８）、快手（０１０２４）等。成為新一輪ＣｈａｔＧＰＴ概念股，阿里、快
手反彈近４％，騰訊漲３﹒５％，京東集團升２﹒５％。
　　官媒《證券時報》發表評論文章稱，ＣｈａｔＧＰＴ帶來的ＡＩ投資熱潮已燃遍全球，
ＡＩＧＣ（人工智能技術生成內容）將成為２０２３年首個「頂流」話題。智能聊天機械人對搜
索引擎發動的大戰也已經蔓延開來。新技術的突破固然值得欣喜，但投資者也要擦亮眼睛，尤其
是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。
　　監管呼籲勿跟風炒股，部分ＣｈａｔＧＰＴ概念股見獲利盤，知乎（０２３９０）瀉近
９﹒９％，美圖公司（０１３５７）挫５﹒７％，百度（０９８８８）跌３﹒７％。
　
＊上季虧損擴大，濠賭股反高潮＊
　
　　濠賭股今日領風騷。永利澳門（０１１２８）上季虧損擴至２﹒３６億美元，全日反飆
７﹒２％；美高梅（０２２８２）第四季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ由盈轉虧，股價也揚９﹒２％
；金沙中國（０１９２８）升５﹒４％；銀娛（０００２７）升３﹒２％；澳博（００８８０）
漲４﹒１％；新濠（０００２０）炒高３﹒４％。
　　美高梅去年第四季收入按年跌４４﹒５％至１﹒７億美元，經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ由盈
轉虧蝕５４９７﹒９萬美元。期內，公司娛樂場收益按年少４７％至１﹒４５億美元，貴賓賭枱
轉碼數跌４４％至９﹒８億美元，主場地賭？投注額跌４５％至６﹒３８億美元。
　　永利澳門公布季度業績。截至１２月３１日止，永利澳門去年第４季公司擁有人應佔虧損淨
額為近２﹒４億美元，較２０２１年同期的虧損淨額近２﹒１億美元有所擴大。經營收益總額為
１﹒９億美元，按年減少４１﹒６％。當中，娛樂場經營收益１﹒２億美元，跌５０％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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