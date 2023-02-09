《投資心得－潘鐵珊》百勝中國擬增季度股息，料受惠內地重新開放

《投資心得》自去年１２月起，中國重新開放，零售市道即時變得興旺，於過去的農曆新年

長假期尤其明顯。主營肯德基及必勝客的百勝中國（０９９８７）剛公布２０２２年全年及第四

季度業績，公司２０２２年全年總收入為９５﹒７億美元，全年淨利潤為４﹒４２億美元。儘管

第四季銷售增長受疫情影響，但集團已快速反應並推出一系列創新舉措以保障門店的正常運營，

公司第四季度淨新增５３８家門店，創下新紀錄，保持健康的新店回報率。



＊今年淨新增最多１３００間新店，門店利潤率修復亮眼＊



公司２０２３年目標是淨新增１１００至１３００間新店，預計資本支出是７億至９億美元

，以支持業務增長、翻新門店、數字化、供應鏈及其他基礎設施發展，這有助於公司今年及未來

數年可以更加靈活，在高線城市加密的同時，並且繼續滲透下沉城市，維持高度品牌效益及廣泛

銷售網絡，而其物超所值的經營戰略料亦令其成為內地經濟重新開放的主要受惠者。同時，集團

持續回饋股東，董事會宣布百勝中國普通股每股現金股息提高至０﹒１３美元。集團去年以股份

回購及現金股息方式回饋股東約６﹒６８億美元。截至去年底仍有約１２億美元回購授權，可用

於未來回購股份。

值得欣賞是，期內，公司門店利潤率修復亮眼，２０２２年全年餐廳利潤率為１４﹒１％，

２０２１年同期為１３﹒７％，筆者認為，這一方面受益於管理層迅速調整策略，執行高性價比

的營銷活動帶動了銷售，另一方面是公司在調整成本結構方面長期努力的持續兌現。



＊產品及營銷不斷創新，在港轉為主要上市引入北水＊



此外，公司在產品端和營銷端均不斷創新，持續激發品牌活力。產品方面，公司去年全新或

升級產品數達５００多款，秘汁全雞和牛堡、榴槤披薩等新品推出後反響出色。營銷策略上，公

司推出「瘋狂星期四」等經典活動不斷提升品牌價值、提高消費者對產品性價比及認同感的同時

，也保持了較好的流量轉化率。至２０２２年期末，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過

４﹒１億會員，客戶群龐大穩固，會員銷售佔比維持在６０％以上水平。

另公司去年成功在港轉為主要上市，正式在聯交所及紐交所雙重上市，並被納入滬港通及深

港通名單之內，擴大投資渠道，企業發展進入了新里程，為公司提供正面前景。百勝中國料可受

惠互聯互通機制，引入北水，相信以百勝中國於內地特許經營商獲授肯德基、必勝客和塔可鐘獨

家經營權，將更容易受投資者歡迎，利好推動內涵價值獲進一步釋放。



＊投資前景獲多間大行看好，高盛予目標價５６３元＊



中國消費反彈屬熱門投資主題，百勝中國是一隻優質的股票，其Ｒ﹒Ｇ﹒Ｍ（即提升韌性、

驅動增長和加固護城河的戰略框架）持續取得積極進展，並獲多間投行看好其投資前景，其中星

晨睇好消費股及周期股潛力最大，百勝中國是其首選標的。高盛於百勝中國業績後發表報告，認

為集團業績表現穩健，再次證明其有強大的執行力及靈活的商業模式，其中肯德基的銷售額和同

店銷售優於該行預期，利潤率也有提高，維持給予「買入」投資評級，目標價５６３港元，這意

味著較其港股周三（８日）收市價有近２０％的上漲潛力。現價跌１０％止蝕。《香港股票分析

師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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