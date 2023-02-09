《思前想後－郭思治》漸成中期大幅急升後調整市，暫只宜觀望

《思前想後》大市自１月２７日高位２２７００點開始消化及整固，由於買盤態度日趨保守

，反之，零碎沽壓卻逐漸增多，故整個大市卒在反覆中不斷受壓，而恒指更一舉跌穿１０天線（

約在２１８６３點左近）及２０天線（約在２１７３７點左近），至此，整個大市已由高台消化

及整固逐漸發展成中期大幅急升後之調整市，至於回調之幅度有多少及回調之周期有多久，則不

妨用慣性之技術方法去測度。



＊回調偏促略作後抽正常，或進一步下試２００００點＊



首先，大市自去年１０月３１日低位１４５９７點開始之中期升浪，經過逾１２周之急步上

升後，該已受制於今年１月２７日之高位２２７００點，即累積升幅共達８１０３點，單從技術

上看，不論累積升幅及運行周期都已可滿足一個中期升浪之所需，故整個大市漸進入消化及調整

乃正常現象，而自１月２７日高位２２７００點開始之回調，至２月６日低位２１０８５點止計

，在短短７個交易日內，恒指已回調１６１５點，相對中期升浪為８１０３點計，即大市已回調

升浪之２０％，由於回調之步伐稍偏促，故技術上略作後抽乃正常現象，只是整個自１月２７日

高位２２７００點開始之調整或仍會延續。

一般而言，大市經過逾１２周之大幅急升後，一旦進入正常調整，估計約需２至３周，即是

說，大市之調整或會伸延至２月份之中旬，假如恒指需回調升幅之三分一，則後市有可能會進一

步下試２００００點大關，再從移動線方面看，恒指既已跌穿１０天線（約在２１８６３點左近

）及２０天線（約在２１７３７點左近），即表示較具防守性之支持據點將退守至５０天線（約

在２０２５９點左近）及２５０天線（約在２０１７３點左近），單從走勢上看，大市如欲擺脫

進一步調整之弱態，首要的條件是恒指必須先成功重越２０天線及１０天線並穩守其上。



＊先高後低不變仍尋月內新低，惟應不屬跌浪開始＊



再收窄一點看，２月大市之形態暫為先高而後低，恒指暫是由２日之高位２２３１１點跌至

６日之低位２１０８５點，即在短短３個交易日內，累積跌幅已達１２２６點，首先，一個月之

高低位是不該同時出現於３個交易日之內，加上１２２６點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故

在本月餘下之交易日，假如先高後低之形態不變，大市仍會再進一步往下尋月內新低，從而拉闊

本月高低位之相距，一般而言，如高位在月初出現，只要先高後低之形態不變，低位多會在中旬

或之後才見。

惟需指出，目前大市只是中期大幅急升後之正常調整，該不屬跌浪之開始，只是大市既已漸

趨不明，投資者最好暫作觀望，但持貨偏重者則最好先做好風險管理。《香港股票分析師協會副

主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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