【ＡＩ熱潮】字節旗下ＰＩＣＯ否認開展類ＣｈａｔＧＰＴ相關研發

《經濟通通訊社９日專訊》內媒今日報道稱，字節跳動的人工智能實驗室（ＡＩ Ｌａｂ）

有開展類似ＣｈａｔＧＰＴ和ＡＩＧＣ的相關研發，未來或為字節跳動ＶＲ硬件廠商

ＰＩＣＯＰＩＣＯ提供技術支持。對此，ＰＩＣＯ方面負責人回應上證報記者稱，此消息不實，

ＰＩＣＯ目前沒有採用類似ＣｈａｔＧＰＴ技術的產品規劃。

資料顯示，字節ＡＩ Ｌａｂ成立於２０１６年，研究領域主要涉及自然語言處理、數據挖

掘、機器學習、語音與音頻等。（ｄｗ）

