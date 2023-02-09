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09/02/2023 16:12

【ＡＩ熱潮】字節旗下ＰＩＣＯ否認開展類ＣｈａｔＧＰＴ相關研發

　　《經濟通通訊社９日專訊》內媒今日報道稱，字節跳動的人工智能實驗室（ＡＩ　Ｌａｂ）
有開展類似ＣｈａｔＧＰＴ和ＡＩＧＣ的相關研發，未來或為字節跳動ＶＲ硬件廠商
ＰＩＣＯＰＩＣＯ提供技術支持。對此，ＰＩＣＯ方面負責人回應上證報記者稱，此消息不實，
ＰＩＣＯ目前沒有採用類似ＣｈａｔＧＰＴ技術的產品規劃。
　　資料顯示，字節ＡＩ　Ｌａｂ成立於２０１６年，研究領域主要涉及自然語言處理、數據挖
掘、機器學習、語音與音頻等。（ｄｗ）

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