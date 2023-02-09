【ＡＩ熱潮】小米：ＣｈａｔＧＰＴ領域落地場景豐富，將加大投入

《經濟通通訊社９日專訊》ＣｈａｔＧＰＴ熱潮在內地持續，科網公司紛紛公布在ＡＩ相關

領域進展。內媒報道引述接近小米（０１８１０）人士報道，小米在ＣｈａｔＧＰＴ領域有豐富

落地場景，包括小愛對話、機器人等，其中小愛擁有龐大數據支撐，會讓小米在大模型方面進展

更迅速。此前小米在ＡＩ大模型上已有多路並行嘗試，未來將加大相關領域人力和資源投入。

（ｄｗ）

