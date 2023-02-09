【ＡＩ熱潮】快手：開展大規模語言模型研究，聚焦用戶體驗提升等

《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，快手（０１０２４）正在開展大規模語言模型

（Ｌａｒｇｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｍｏｄｅｌ）相關的研究，並啟動了相應專項，覆蓋ＬＬＭ

模型訓練、文案自動創作與生成、對話系統開發等領域。

快手今日午後回升４％，報６５港元。（ｊｔ）

