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即市新聞

09/02/2023 08:23

據報阿里研發對話機器人開放內測；「文心一言」將直接入百度搜索

　　《經濟通通訊社７日專訊》繼百度（０９８８８）、網易（０９９９９）後，阿里巴巴
（０９９８８）也表示正在開發類似ＣｈａｔＧＰＴ的對話機器人，《中國證券報》從阿里確認
，其ＣｈａｔＧＰＴ產品已經在研發中，目前處於內測階段。
　　此外，《上海證券報》引述接近百度人士指，百度的類ＣｈａｔＧＰＴ項目「文心一言」落
地後，首站將直接接入百度搜索。目前，「文心一言」的相關功能已陸續在百度搜索內上線或內
測，包括多答案回復、智能生成等。
　
＊官媒：騰訊擁相關技術儲備＊
　
　　《中國證券報》報道，騰訊（００７００）也有相關技術儲備，包括ＡＩ大模型、機器學習
算法以及ＮＬＰ等領域。體現在研發進展方面，騰訊年初發布的智能創作助手文湧
（Ｅｆｆｉｄｉｔ）更新到了２﹒０版本。騰訊混元ＡＩ大模型團隊推出了萬億級別中文ＮＬＰ
預訓練模型ＨｕｎＹｕａｎ－ＮＬＰ－１Ｔ，該模型已落地於騰訊廣告、搜索、對話等內部產品
並通過騰訊雲服務外部客戶。
　
＊京東：不斷結合ＣｈａｔＧＰＴ的方法和技術點，融入服務＊
　
　　京東集團副總裁何曉冬亦指，京東在ＣｈａｔＧＰＴ領域擁有豐富的場景和高質量的數據，
例如京東雲言犀每天和用戶進行１０００萬次的交互，使得算法能夠及時地迭代更新。他認為，
ＣｈａｔＧＰＴ是令人興奮的前沿探索，言犀則是大規模商用的客戶服務系統，未來京東也會不
斷結合ＣｈａｔＧＰＴ的方法和技術點，融入到產品服務中來，推動人工智能的產業落地。
（ｃｔ╱ｃｌ）

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