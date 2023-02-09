【恒大困局】內媒實探恒大汽車天津工廠：廠房被包圍、一片寂靜

《經濟通通訊社９日專訊》恒大（０３３３３）陷入財困後，旗下電動車業務恒大汽車

（００７０８）一度被視為恒大系翻身救星。不過內媒近日走訪恒大汽車天津工廠，指工廠依然

一片寂靜。

成立於２０１５年６月的恒大汽車天津工廠全名恒大新能源汽車（天津）有限公司。《財聯

社》報道指，臨近中午，偶有經過一輛輕微偽裝的黑色測試車、陸續出現在去往食堂路上的員工

，與絕大多數過完兔年春節後即開工的主機廠形成了鮮明對比，也在一定程度上折射出恒大汽車

２０２３年開局的艱難處境。

內媒稱，在駐足的一個多小時裏，有兩輛貨車從可手動拉動的鐵板圍擋中駛出，其中一輛為

空載轎運車。據工作人員向財聯社記者介紹，工廠生產出來的新車皆由此門拉出運往全國各地。

當被問及工廠目前是否還在正常生產運轉時，該人員顯得有些警惕，「（工廠）開著倒是開著。

﹒。﹒。﹒你去南門問吧，那裏是辦公區。」

去年９月，恒大集團官方網站披露稱，恒馳５在天津工廠正式量產。然而去年底有傳聞稱，

恒大汽車天津工廠正在進行裁員，計劃裁員６０％，有員工已在內部被約談，此外還有一部分將

進入休假。另有有數據統計，恒大汽車已累計被強制執行近３億元。（ｃａ）

