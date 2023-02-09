  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2023 09:17

《法證攻防－林恩》中美科技巨頭加入ＡＩ聊天機器人大戰

　　《法證攻防》上海證券報報道，２月７日百度（０９８８８）內部人士向確認了百度將於３
月推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的產品，此項目定名為「文心一言」，英文名「Ｅｒｎｉｅ　Ｂｏｔ
」。百度擬於３月份完成內測，面向公眾開放。百度２月７日曾升超過１８％，高見１６６﹒３
元創一年新高。周三（８日）回吐約３％，收報１５７﹒４元，仍高於上周高位。
　　ＣｈａｔＧＰＴ是由ＯｐｅｎＡＩ開發的一款人工智能聊天機械人，於２０２２年末推出，
可以以文字方式通過人類自然對話方式互動，可以自動生成和回答相對複雜的問題。
ＣｈａｔＧＰＴ正式推出短短兩個月，每月活躍用戶已高達１億。微軟是ＯｐｅｎＡＩ的投資者
和合作方，微軟２月８日公布推出新版搜尋引擎Ｂｉｎｇ和Ｅｄｇｅ瀏覽器已整合
ＣｈａｔＧＰＴ的技術，提供用戶使用對話形式的搜尋方式，並以組織好的文章顯示整理過的內
容服務。
　　另一科技巨頭Ｇｏｏｇｌｅ，斥資約３億美元投資人工智能初創企業Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ，
擬獲得約１０％的股份。Ｇｏｏｇｌｅ　２月７日宣布將推出新的ＡＩ聊天機器人「Ｂａｒｄ」

《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning09/02/2023
林家亨：理想成本效益增　或構成內部競爭　料首季跑贏小鵬、蔚來
人氣文章市場動向09/02/2023
七大手機銀行安全提示
人氣文章中國故事08/02/2023
《神州經脈》拜登稱冀與中國競爭　新能源汽車增長遇瓶頸　滬指跌
人氣文章財經熱話08/02/2023
商湯再遭軟銀減持急挫　有望納入富時指數兼獲北水青睞可趁機吸？
人氣文章市場動向08/02/2023
Finetic AI選股結合投資智慧助你成為贏家
人氣文章財經熱話08/02/2023
【美股前景】李振豪看淡美股　關注經濟、利率兩大因素
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金