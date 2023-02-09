《法證攻防－林恩》中美科技巨頭加入ＡＩ聊天機器人大戰

《法證攻防》上海證券報報道，２月７日百度（０９８８８）內部人士向確認了百度將於３

月推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的產品，此項目定名為「文心一言」，英文名「Ｅｒｎｉｅ Ｂｏｔ

」。百度擬於３月份完成內測，面向公眾開放。百度２月７日曾升超過１８％，高見１６６﹒３

元創一年新高。周三（８日）回吐約３％，收報１５７﹒４元，仍高於上周高位。

ＣｈａｔＧＰＴ是由ＯｐｅｎＡＩ開發的一款人工智能聊天機械人，於２０２２年末推出，

可以以文字方式通過人類自然對話方式互動，可以自動生成和回答相對複雜的問題。

ＣｈａｔＧＰＴ正式推出短短兩個月，每月活躍用戶已高達１億。微軟是ＯｐｅｎＡＩ的投資者

和合作方，微軟２月８日公布推出新版搜尋引擎Ｂｉｎｇ和Ｅｄｇｅ瀏覽器已整合

ＣｈａｔＧＰＴ的技術，提供用戶使用對話形式的搜尋方式，並以組織好的文章顯示整理過的內

容服務。

另一科技巨頭Ｇｏｏｇｌｅ，斥資約３億美元投資人工智能初創企業Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ，

擬獲得約１０％的股份。Ｇｏｏｇｌｅ ２月７日宣布將推出新的ＡＩ聊天機器人「Ｂａｒｄ」

。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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