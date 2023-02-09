《港股偉論－黃偉豪》內地提高品牌影響力，比亞迪為當中不二之選

《港股偉論》港股於過去兩周開始出現調整，自上月２７日高位２２７００點，下跌至本周

一（６日）低位２１０８５點，累積下跌約１６１５點，技術走勢上亦失守２０天線（現處約

２１７３８點）。但考慮到今輪恒指自去年１０月３１日低位１４５９７點起的回升，至上月

２７日高位２２７００點，已有約８１０３點的上升，出現適當的調整亦屬合理。筆者仍然維持

今年看好港股的看法，只是若要大市在短期內再衝高，的確需要一些新的催化劑出現才可，而短

線投資者宜留意市場對於美國加息幅度的預期，以及中美雙方關係的變化等因素。



中共中央、國務院近日印發《質量強國建設綱要》，指出建設質量強國是推動高質量發展、

促進中國經濟由大向強轉變的重要舉措，是滿足人民美好生活需要的重要途徑。《綱要》指出，

新一輪科技革命和產業變革深入發展，必須把推動發展的立足點轉到提高質量和效益上來，培育

以技術、標準、品牌、質量、服務等為核心的經濟發展新優勢，推動中國製造向中國創造轉變、

中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變，堅定不移推進質量強國建設。《綱要》提

出的主要目標是：到２０２５年，質量整體水平進一步全面提高，中國品牌影響力穩步提升，質

量推動經濟社會發展的作用更加突出，質量強國建設取得階段性成效。到２０３５年，質量強國

建設基礎更加牢固，先進質量文化蔚然成風，質量和品牌綜合實力達到更高水平。



提到「具有影響力的中國品牌」，筆者即時聯想到一眾內地新能源汽車品牌。內地多年來大

力扶持新能源汽車發展，２０２２年國內新能源汽車銷售約６８８﹒７萬輛，同比增長

９６﹒９％，連續８年位居全球第一，新能源車市佔率於全球達２５﹒６％。至於出口，去年中

國汽車出口量達３１１﹒１萬輛，按年上升５４﹒４％。其中，新能源汽車出口６７﹒９萬輛，

年增１﹒２倍。而在去年中國出口汽車前十大市場當中，比利時、英國及澳洲等的佔比較大，可

以說中國新能源車已經成功打入部分已發展國家。若從品牌角度出發，２０２２年以來，包括比

亞迪、吉利、蔚來及小鵬等內地新能源車公司亦已紛紛以北歐為跳板，進入歐洲市場，迄今已有

約十幾個中國新能源汽車品牌進軍歐洲。根據資料顯示，目前在歐洲中每１０輛新能源汽車，有

１輛是來自中國的。能夠成功進入海外市場，當然與中國汽車製造具備全產業鏈的優勢，以及製

造新能源車成本較低，技術也不落於人後有關。



而在一眾內地新能源汽車公司中，筆者最看好的是比亞迪（０１２１１）。要與「具影響力

」扯上關係，至少要在本土市場上具有龍頭位置，以及有能力拓展海外市場。比亞迪去年銷量

１８６萬輛車，超越Ｔｅｓｌａ的１３１萬輛，成為全球新能源車企業第一，按年增長逾兩倍。

比亞迪在內地新能源汽車巿場的領導地位，相信投資者不會有任何質疑。至於海外業務，以去年

中期業績看暫時有約２２﹒１％的收入來自海外，幾乎是眾多不同行業中，內地企業在海外業務

佔比較高的一間。最新消息有指比亞迪正研究在歐洲自建工廠，積極探索在海外市場直接生產並

銷售的經營模式。管理層更冀望，未來在歐洲可擁有穩固的經銷商網絡及服務中心，藉此確保消

費者對品牌的信心；同時打算提高拉丁美洲電動汽車市場的滲透率，由現時少於２％，在未來３

至５年升至１０％至２０％，另現時亦已相繼進入日本、印尼及香港等亞洲地區。以品牌發展度

來看，相信未來要成為「具有影響力的中國品牌」應該不難。



比亞迪股價近期跟隨大市回調而出現「五連陰」，加上自去年８月起一直受到「股神」減持

的陰霾影響，短期或先考驗２５０天線（現處＄２３５﹒９）左右位置。建議投資者分注吸納，

中長期看好比亞迪成為「具有影響力的中國品牌」，股價到時料會有不俗的上望空間。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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