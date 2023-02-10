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即市新聞

10/02/2023 17:01

《陸言堂－陳永陸》港股鞏固，等待兩會召開

　　《陸言堂》港股未見明確方向，昨日（９日）大升，今日（１０日）顯著回吐，大家在等甚
麼？其實Ａ股沒有方向，兩地合共成交額近日回落至不足１萬億元人民幣，而且升跌不多，這反
映出市場可能正在等待兩會的召開。
　
　　的確近日傳出不少消息，當中包括金融政策、人事的變動等，但兩會尚未正式召開，這些都
是傳聞，大家都在以觀望的心態行事，亦令中港兩地股市欠缺成交及方向。
　
　　另外由於恒生指數在去年１１月開始的升浪，至今累積很大的升幅，單純憧憬通關等因素，
已經不能為港股帶來更大的動力，所以除了希望兩會有新的政策推出，為港股注入新的動力之外
，業績期已經開始，大家都希望在業績中可以尋找到一些啟示。
　
　　不過去年各企業的業績，就算第四季開始穩定下來，相信亦不會有好表現，所以市場應該是
希望從管理層口中得知，今年首兩個月業績是否有明顯的改善，從而尋找那些股份是真正可以受
惠經濟復甦。
　
　　故此港股短期應該會仍處於鞏固的階段，２１０００點附近會有不錯的支持，但要突破
２２０００點，可能需要多一些消息及政策配合才可。
《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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