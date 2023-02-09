【外圍經濟】愛馬仕在ＮＦＴ商標訴訟勝訴獲賠１３﹒３萬美元

《經濟通通訊社９日專訊》奢侈品牌愛馬仕說服美國曼哈頓的陪審團，
ＭｅｔａＢｉｒｋｉｎｓ出售的非同質化代幣（ＮＦＴ）侵犯了愛馬仕對Ｂｉｒｋｉｎ商標的權
利，愛馬仕贏得訴訟。
九人的陪審團作出裁決，裁定愛馬仕獲賠償１３﹒３萬美元。該審判是有史以來第一次通過
知識產權法的視角來審視ＮＦＴ。
分析指，是次訴訟可能會令希望在ＮＦＴ中使用商標的藝術家卻步。（ｒｃ）
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