【外圍經濟】皇家加勒比及美國航空齊齊出售債券

《經濟通通訊社９日專訊》皇家加勒比出售７億美元的垃圾債券，是自去年９月以來首次為

今年和明年到期的債務再融資，此前一天該公司公布了強勁的盈利預測。

知情人士透露，這批高級擔保票據將於２０３０年到期，孳息率為７﹒２５厘，利差為

３５２個基點。

此外，美國航空出售７﹒５億美元的債券，為其部分債務負擔再融資。

知情人士表示，這批高級擔保票據的孳息率為７﹒２５厘，由巴克萊銀行牽頭，為航空公司

２０２５年到期的現有１７﹒５億美元定期貸款中的７﹒５億美元再融資。（ｒｃ）

