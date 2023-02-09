《經濟通通訊社９日專訊》皇家加勒比出售７億美元的垃圾債券，是自去年９月以來首次為
今年和明年到期的債務再融資，此前一天該公司公布了強勁的盈利預測。
知情人士透露，這批高級擔保票據將於２０３０年到期，孳息率為７﹒２５厘，利差為
３５２個基點。
此外，美國航空出售７﹒５億美元的債券，為其部分債務負擔再融資。
知情人士表示，這批高級擔保票據的孳息率為７﹒２５厘，由巴克萊銀行牽頭，為航空公司
２０２５年到期的現有１７﹒５億美元定期貸款中的７﹒５億美元再融資。（ｒｃ）
09/02/2023 11:26
【外圍經濟】皇家加勒比及美國航空齊齊出售債券
《經濟通通訊社９日專訊》皇家加勒比出售７億美元的垃圾債券，是自去年９月以來首次為
今年和明年到期的債務再融資，此前一天該公司公布了強勁的盈利預測。
知情人士透露，這批高級擔保票據將於２０３０年到期，孳息率為７﹒２５厘，利差為
３５２個基點。
此外，美國航空出售７﹒５億美元的債券，為其部分債務負擔再融資。
知情人士表示，這批高級擔保票據的孳息率為７﹒２５厘，由巴克萊銀行牽頭，為航空公司
２０２５年到期的現有１７﹒５億美元定期貸款中的７﹒５億美元再融資。（ｒｃ）
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