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09/02/2023 11:47

【外圍經濟】鋁價６連跌，創疫情初期以來最差表現

　　《經濟通通訊社９日專訊》由於美國聯儲局主席鮑威爾暗示會進一步加息，股市和美元遭打
壓，鋁價連續６天下跌，創下疫情初期以來的最差表現。鋁價在倫敦金屬交易所一度下跌多達
１﹒７％，收市價為２４８７美元。
　　分析指，由於通脹不太可能在短期內得到抑制，利率可能會在很長一段時間內保持高位，聯
儲局的鷹派情緒加劇了鋁價下跌。（ｒｃ）

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