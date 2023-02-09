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09/02/2023 14:21

【外圍經濟】樂觀情緒升溫，日經指數波動率跌至１９個月低位

　　《經濟通通訊社９日專訊》日經２２５指數波動指標下滑至２０２１年７月以來的最低水平
，因股市延續自日本央行去年１２月意外調整孳息率曲線控制以來的復甦勢頭。
　　分析指，日經波動指數的下跌表明投資者非常樂觀。今年以來，相關指標股份已上漲了
５﹒８％。（ｒｃ）

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