【企業盈警】深圳國際（００１５２）料去年純利跌最多７５％

《經濟通通訊社９日專訊》深圳國際（００１５２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度盈利介乎約９億至１１億元，同比下降約６９％至７５％。

該集團指，純利下跌主因聯營公司深圳航空受新冠疫情持續及油價攀升等因素影響，其財務

表現大幅低於去年同期，導致該集團於應佔聯營公司虧損擴大。此外，因人民幣兌美元匯率於本

年度有較大波幅，產生匯兌虧損。

該集團將於３月底公布業績。（ｗｈ）

