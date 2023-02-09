《日入而息》傳阿布扎比第一銀行競購渣打，巴菲特再減持比亞迪

《今天重點》

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傳阿布扎比銀行仍考慮競購渣打，渣打倫敦股價升近一成

巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）４２３﹒５萬股Ｈ股，套現１０﹒９億元

官媒表示ＡＩ新概念需時驗證，投資者勿跟風炒作；熱炒ＣｈａｔＧＰＴ概念，中國監管連發關

注函降溫

小米（０１８１０）ＣｈａｔＧＰＴ領域落地場景豐富，將加大投入

快手（０１０２４）開展大規模語言模型研究，聚焦用戶體驗提升等

安永料本年度財赤１３５０億元，籲採取短期紓困措施；安永何耀波料今年政府收入或隨市況好

轉而上升；安永建議為合資格的綠色債券提供稅務優惠

ＡＣＣＡ料本財年赤字１５６０億，續派１萬元消費券

據報中資行樓按Ｐ按息率僅３﹒２２５厘，內地客現金回贈逾２％；傳中資行按揭優惠加碼，中

原按揭表示銀行積極性增加；傳中資行推按揭優惠吸客，經絡表示搶攻上半年市場份額

傳李家超最快下月底率領立法會議員到大灣區考察

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《即日市況》

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恒指全日高收３４０點報２１６２４，小米收升逾８％，百度跌４％

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《深滬股市》

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滬指收升１﹒１８％兩個月最大漲幅，外資湧入成交增

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《美元匯價》

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英鎊反彈恐受限，關注英第四季經濟增長數據

歐元最新報１﹒０７６０╱６４，日圓最新報１３０﹒８７╱９０

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《公司資訊》

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瑞信連續第五個季度虧損，客戶撤資１２００億美元

九建（０００３４）海茵莊園周日發售３６伙

北京建設（００３２５）附屬簽訂２年期６億元貸款融資

龍資源（０１７１２）芬蘭金礦持續發現優質樣段

中駿集團（０１９６６）１月合同銷售金額按年跌３９％

舜宇光學（０２３８２）１月手機鏡頭出貨量按年跌４９﹒３％

招商銀行（０３９６８）汪建中和施順華辭任副行長

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期最快月底開售

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《國企紅籌》

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中廣核能（０１８１１）１月發電量同比增３５﹒９％

新天綠色能源（００９５６）上月發電量增３１％

中糧家佳康（０１６１０）１月生豬出欄量跌２﹒５％至３９﹒４萬頭

越秀地產（００１２３）以逾５９億元人民幣競得北京市兩個住宅地塊

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《神州民企》

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祥生控股（０２５９９）１月總合約銷售額按年跌約６１％

內媒實探恒大汽車天津工廠：廠房被包圍、一片寂靜

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《中國要聞》

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專家指內地１月新增信貸規模有望達４﹒５萬億元

商務部表示上周食用農產品和生產資料價格有所下降；澳洲貿易部長已接受中方邀請，將適時訪

華；商務部回應限制出口光伏技術：目錄並不針對特定行業

市監總局部署反壟斷工作，著力破除地方和行政性壟斷

建行上海分行行長林順輝赴建信人壽任黨委書記

上海農商銀行向豫園等２０企業提供５２０億授信額度

六類內地人才本月２０日起可申請辦理往來港澳人才簽注

人行４５３０億逆回購利率持平，淨投放３８７０億；人行發布金融控股公司關聯交易管理辦法

，３月起施行

京東３１億北京亦莊拿地，市場猜測劉強東建福利房

瑞豐證券、城堡證券等五家外資獲ＱＦＩＩ資格

高盛料中國今年發行地方債４萬億元，創新高

中疾控表示還沒「陽」過的孩子和老人再感染可能性較小

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，報１５５９８點

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《俄烏開戰》

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普立茲記者揭白宮策劃，中情局下令爆破北溪管道

澤連斯基突訪唐寧街，英美不排除支援戰機

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《國際要聞》

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共和黨倡削開支換取債務上限，拜登仍未決定是否參選

北韓周三晚舉行歷來最大規模閱兵，展示６枚洲際導彈

土敍大地震死者破１﹒２萬，土總統承認救災反應緩慢

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《外圍經濟》

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傳ＳＥＣ收緊監管，與Ｃｏｉｎｂａｓｅ高層隔空交火

加拿大央行１月議息時曾討論是否暫停加息

巴西勢取代美國成最大玉米出口國，因中國市場需求勁

愛馬仕在ＮＦＴ商標訴訟勝訴獲賠１３﹒３萬美元

樂觀情緒升溫，日經指數波動率跌至１９個月低位

皇家加勒比及美國航空齊齊出售債券

美明尼阿波利斯聯儲行行長指需進一步加息以控通脹

蘋果聘Ｃａｒｏｌ Ｓｕｒｆａｃｅ擔任首名人力總裁

迪士尼宣布重組業務，裁員７０００人削５５億美元成本

鋁價６連跌，創疫情初期以來最差表現

阿達尼提前償還３月到期的５億美元過橋貸款

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《大國博弈》

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商務部表示對美財長耶倫希望訪華持歡迎態度；美「惡名市場名單」不客觀不公正，堅決反對

外交部回應澳洲審查中國產攝像頭：冀提供公平環境

拜登稱中國面對龐大問題包括脆弱的經濟

澳洲國防部將移除所有海康威視和大華股份監控設備

美中貿易全國委員會：美企熱切盼望繼續開拓中國市場

中國國防部拒絕美防長就氣球事件通話：開啟惡劣先例

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《預算前瞻》

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ＡＣＣＡ料本財年赤字１５６０億，續派１萬元消費券

安永何耀波料今年政府收入或隨市況好轉而上升

安永建議為合資格的綠色債券提供稅務優惠

安永料本年度財赤１３５０億元，籲採取短期紓困措施

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《其他消息》

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傳李家超最快下月底率領立法會議員到大灣區考察

法院玻璃幕牆碎裂，林定國譴責干擾司法程序暴力行為

香港國際七人欖球賽門票今日起公開發售

黃國倡建造業引入月薪制，盧偉國指輸入人力不能避免

李家超在迪拜論壇上簽署３份合作備忘錄，冀與阿聯酋簽自貿協定

港府派５９人搜救隊往土耳其協助地震搜救，暫未收到港人求助

屋宇署表示１２月批出８份建築圖則及１９份入伙紙

運輸署已發出逾３６萬張車輛貼，料夏季擴至三條過海隧道

中疾控公布最新感染數據，陽性比率維持低位

傳大連要求韓航班客被掛白牌驗核酸，機場否認

本港中小企１月營商指數上升，商用服務業和零售業較佳

深股通額度全日用７７億元，外資結束四日淨流出；滬股通額度全日用６７億元，外資大幅流入

１２１億元

羅兵咸永道料今年香港零售業總銷貨價值增長約１３％；香港失部分優勢，政府或派３０００元

消費券

據報中資行樓按Ｐ按息率僅３﹒２２５厘，內地客現金回贈逾２％

中原按揭表示１月安老按揭登記按月增１７９％至３９宗；傳中資行按揭優惠加碼，中原按揭表

示銀行積極性增加

傳中資行推按揭優惠吸客，經絡表示搶攻上半年市場份額

中銀香港ＢｏＣ Ｐａｙ內地及海外交易筆數分別升逾四成及兩倍

匯豐推全新多貨幣收付款平台匯豐電商易，以實時匯率處理跨區支付

活躍用戶數超規定門檻，ＴｉｋＴｏｋ或將受歐盟更嚴格規則約束

百老匯Ｔｈｅ ＯＮＥ月底結業，將由ＭＣＬ接手

銀行學會外洩逾１１萬人資料，私隱專員公署促糾正

ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ上載樓書，下周開價涉逾８０伙

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《ＡＩ熱潮》

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ＣｈａｔＧＰＴ官網「滿負荷」已無法登錄

字節旗下ＰＩＣＯ否認開展類ＣｈａｔＧＰＴ相關研發

官媒表示ＡＩ新概念需時驗證，投資者勿跟風炒作

熱炒ＣｈａｔＧＰＴ概念，中國監管連發關注函降溫

華泰證券表示ＣｈａｔＧＰＴ或顛覆谷歌，看好兩類企業

銀行跟風ＣｈａｔＧＰＴ，江蘇銀行稱積極布局賽道

小米（０１８１０）ＣｈａｔＧＰＴ領域落地場景豐富，將加大投入

快手（０１０２４）開展大規模語言模型研究，聚焦用戶體驗提升等

昆侖萬維表示年內發布中國版類ＣｈａｔＧＰＴ代碼開源

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