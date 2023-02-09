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即市新聞

09/02/2023 19:13

《日入而息》傳阿布扎比第一銀行競購渣打，巴菲特再減持比亞迪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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傳阿布扎比銀行仍考慮競購渣打，渣打倫敦股價升近一成　　　　　　　　　　　　　　　　　
巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）４２３﹒５萬股Ｈ股，套現１０﹒９億元　　　　　　　　
官媒表示ＡＩ新概念需時驗證，投資者勿跟風炒作；熱炒ＣｈａｔＧＰＴ概念，中國監管連發關
注函降溫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）ＣｈａｔＧＰＴ領域落地場景豐富，將加大投入　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）開展大規模語言模型研究，聚焦用戶體驗提升等　　　　　　　　　　　　
安永料本年度財赤１３５０億元，籲採取短期紓困措施；安永何耀波料今年政府收入或隨市況好
轉而上升；安永建議為合資格的綠色債券提供稅務優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＣＣＡ料本財年赤字１５６０億，續派１萬元消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中資行樓按Ｐ按息率僅３﹒２２５厘，內地客現金回贈逾２％；傳中資行按揭優惠加碼，中
原按揭表示銀行積極性增加；傳中資行推按揭優惠吸客，經絡表示搶攻上半年市場份額　　　　
傳李家超最快下月底率領立法會議員到大灣區考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收３４０點報２１６２４，小米收升逾８％，百度跌４％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升１﹒１８％兩個月最大漲幅，外資湧入成交增
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊反彈恐受限，關注英第四季經濟增長數據　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７６０╱６４，日圓最新報１３０﹒８７╱９０
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　瑞信連續第五個季度虧損，客戶撤資１２００億美元　　　　　
　　九建（０００３４）海茵莊園周日發售３６伙　　　　　　　　
　　北京建設（００３２５）附屬簽訂２年期６億元貸款融資　　　
　　龍資源（０１７１２）芬蘭金礦持續發現優質樣段　　　　　　
　　中駿集團（０１９６６）１月合同銷售金額按年跌３９％　　　
　　舜宇光學（０２３８２）１月手機鏡頭出貨量按年跌４９﹒３％
　　招商銀行（０３９６８）汪建中和施順華辭任副行長　　　　　
　　新地（０００１６）ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ第２Ｂ期最快月底開售
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中廣核能（０１８１１）１月發電量同比增３５﹒９％　　　　　　　
　　新天綠色能源（００９５６）上月發電量增３１％　　　　　　　　　
　　中糧家佳康（０１６１０）１月生豬出欄量跌２﹒５％至３９﹒４萬頭
　　越秀地產（００１２３）以逾５９億元人民幣競得北京市兩個住宅地塊
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　祥生控股（０２５９９）１月總合約銷售額按年跌約６１％
　　內媒實探恒大汽車天津工廠：廠房被包圍、一片寂靜　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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專家指內地１月新增信貸規模有望達４﹒５萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示上周食用農產品和生產資料價格有所下降；澳洲貿易部長已接受中方邀請，將適時訪
華；商務部回應限制出口光伏技術：目錄並不針對特定行業　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局部署反壟斷工作，著力破除地方和行政性壟斷　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建行上海分行行長林順輝赴建信人壽任黨委書記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海農商銀行向豫園等２０企業提供５２０億授信額度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六類內地人才本月２０日起可申請辦理往來港澳人才簽注　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行４５３０億逆回購利率持平，淨投放３８７０億；人行發布金融控股公司關聯交易管理辦法
，３月起施行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東３１億北京亦莊拿地，市場猜測劉強東建福利房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞豐證券、城堡證券等五家外資獲ＱＦＩＩ資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛料中國今年發行地方債４萬億元，創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中疾控表示還沒「陽」過的孩子和老人再感染可能性較小　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，報１５５９８點
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　普立茲記者揭白宮策劃，中情局下令爆破北溪管道
　　澤連斯基突訪唐寧街，英美不排除支援戰機　　　
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　共和黨倡削開支換取債務上限，拜登仍未決定是否參選
　　北韓周三晚舉行歷來最大規模閱兵，展示６枚洲際導彈
　　土敍大地震死者破１﹒２萬，土總統承認救災反應緩慢
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　傳ＳＥＣ收緊監管，與Ｃｏｉｎｂａｓｅ高層隔空交火　
　　加拿大央行１月議息時曾討論是否暫停加息　　　　　　
　　巴西勢取代美國成最大玉米出口國，因中國市場需求勁　
　　愛馬仕在ＮＦＴ商標訴訟勝訴獲賠１３﹒３萬美元　　　
　　樂觀情緒升溫，日經指數波動率跌至１９個月低位　　　
　　皇家加勒比及美國航空齊齊出售債券　　　　　　　　　
　　美明尼阿波利斯聯儲行行長指需進一步加息以控通脹　　
　　蘋果聘Ｃａｒｏｌ　Ｓｕｒｆａｃｅ擔任首名人力總裁　
　　迪士尼宣布重組業務，裁員７０００人削５５億美元成本
　　鋁價６連跌，創疫情初期以來最差表現　　　　　　　　
　　阿達尼提前償還３月到期的５億美元過橋貸款　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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商務部表示對美財長耶倫希望訪華持歡迎態度；美「惡名市場名單」不客觀不公正，堅決反對
外交部回應澳洲審查中國產攝像頭：冀提供公平環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登稱中國面對龐大問題包括脆弱的經濟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲國防部將移除所有海康威視和大華股份監控設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美中貿易全國委員會：美企熱切盼望繼續開拓中國市場　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國國防部拒絕美防長就氣球事件通話：開啟惡劣先例　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《預算前瞻》　
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　　ＡＣＣＡ料本財年赤字１５６０億，續派１萬元消費券
　　安永何耀波料今年政府收入或隨市況好轉而上升　　　
　　安永建議為合資格的綠色債券提供稅務優惠　　　　　
　　安永料本年度財赤１３５０億元，籲採取短期紓困措施
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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傳李家超最快下月底率領立法會議員到大灣區考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法院玻璃幕牆碎裂，林定國譴責干擾司法程序暴力行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港國際七人欖球賽門票今日起公開發售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃國倡建造業引入月薪制，盧偉國指輸入人力不能避免　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超在迪拜論壇上簽署３份合作備忘錄，冀與阿聯酋簽自貿協定　　　　　　　　　　　　　
港府派５９人搜救隊往土耳其協助地震搜救，暫未收到港人求助　　　　　　　　　　　　　　
屋宇署表示１２月批出８份建築圖則及１９份入伙紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
運輸署已發出逾３６萬張車輛貼，料夏季擴至三條過海隧道　　　　　　　　　　　　　　　　
中疾控公布最新感染數據，陽性比率維持低位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳大連要求韓航班客被掛白牌驗核酸，機場否認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港中小企１月營商指數上升，商用服務業和零售業較佳　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用７７億元，外資結束四日淨流出；滬股通額度全日用６７億元，外資大幅流入
１２１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道料今年香港零售業總銷貨價值增長約１３％；香港失部分優勢，政府或派３０００元
消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中資行樓按Ｐ按息率僅３﹒２２５厘，內地客現金回贈逾２％　　　　　　　　　　　　　
中原按揭表示１月安老按揭登記按月增１７９％至３９宗；傳中資行按揭優惠加碼，中原按揭表
示銀行積極性增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳中資行推按揭優惠吸客，經絡表示搶攻上半年市場份額　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港ＢｏＣ　Ｐａｙ內地及海外交易筆數分別升逾四成及兩倍　　　　　　　　　　　　　
匯豐推全新多貨幣收付款平台匯豐電商易，以實時匯率處理跨區支付　　　　　　　　　　　　
活躍用戶數超規定門檻，ＴｉｋＴｏｋ或將受歐盟更嚴格規則約束　　　　　　　　　　　　　
百老匯Ｔｈｅ　ＯＮＥ月底結業，將由ＭＣＬ接手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行學會外洩逾１１萬人資料，私隱專員公署促糾正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＫＯＫＯ　ＲＯＳＳＯ上載樓書，下周開價涉逾８０伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ熱潮》　
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　　ＣｈａｔＧＰＴ官網「滿負荷」已無法登錄　　　　　　　　　　　
　　字節旗下ＰＩＣＯ否認開展類ＣｈａｔＧＰＴ相關研發　　　　　　
　　官媒表示ＡＩ新概念需時驗證，投資者勿跟風炒作　　　　　　　　
　　熱炒ＣｈａｔＧＰＴ概念，中國監管連發關注函降溫　　　　　　　
　　華泰證券表示ＣｈａｔＧＰＴ或顛覆谷歌，看好兩類企業　　　　　
　　銀行跟風ＣｈａｔＧＰＴ，江蘇銀行稱積極布局賽道　　　　　　　
　　小米（０１８１０）ＣｈａｔＧＰＴ領域落地場景豐富，將加大投入
　　快手（０１０２４）開展大規模語言模型研究，聚焦用戶體驗提升等
　　昆侖萬維表示年內發布中國版類ＣｈａｔＧＰＴ代碼開源　　　　　
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