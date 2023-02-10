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10/02/2023 07:50

《國金頭條》汽球風波引發中美交惡，經濟再陷不明朗美股受挫

　　《經濟通通訊社１０日專訊》氣球風波預示中美關係進一步惡化，全球經濟前景再陷不明朗
，再加上美國通脹壓力未退，美聯儲多名高層重申鷹派立場，美債孳息率出現１９８０年代以來
最嚴重倒掛，衰退訊號打壓市場情緒，美股周四（９日）下挫。
　　道指跌２４９﹒１３點，或０﹒７３％，收３３６９９﹒８８點。納指跌１２０﹒９４點，
或１﹒０２％，收１１７８９﹒５８點。標普５００跌３６﹒３６點，或０﹒８８％，收
４０８１﹒５點。谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ　Ｉｎｃ。連續第２天被拋售，再挫近４﹒５％
。微軟亦下跌１﹒１７％。特斯拉逆市上漲３％。
　　續有聯儲局高層表達鷹派立場，里奇蒙聯儲銀行行長巴爾金（Ｔｈｏｍａｓ　
Ｂａｒｋｉｎ）稱，在抗擊通脹問題上，需要「堅持到底」，要繼續加息以確保通脹率回到２％
的目標水平。
　
＊黃金及原油期貨回落＊
　
　　美匯指數在紐約尾盤微跌０﹒１５％，至１０３﹒２６。瑞典央行加息５０基點，美元兌瑞
典克朗貶近２﹒２％至１０﹒３６０９。紐約期金亦下跌０﹒７％，收每盎司１８７８﹒５美元

　　油價暫停連續３個交易日的漲勢，紐約期油跌０﹒５％，收每桶７８﹒０６美元。布蘭特期
油跌０﹒７％，每桶８４﹒５美元。（ｊｆ）

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